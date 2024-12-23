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因應財劃法等3法修正 政院：救濟會合法民主合憲

2024/12/23 12:27（12/23 13:14 更新）
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財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，針對新版「財劃法」行政院23日在新聞中心舉行說明記者會，由發言人李慧芝（中）主持，財政部長莊翠雲（左）、行政院主計總處主計長陳淑姿（右）出席。中央社記者謝佳璋攝 113年12月23日
財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，針對新版「財劃法」行政院23日在新聞中心舉行說明記者會，由發言人李慧芝（中）主持，財政部長莊翠雲（左）、行政院主計總處主計長陳淑姿（右）出席。中央社記者謝佳璋攝 113年12月23日
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（中央社記者高華謙、葉素萍台北23日電）立法院會三讀通過修正財政收支劃分法等3法部分條文，外界關注政府是否會以總統不公布或行政院不副署方式因應，行政院發言人李慧芝今天說，會以合法、民主、合乎憲政程序提出救濟，「我們是民主國家，一切程序都應符合民主程序」。

李慧芝今天主持「行政院針對立法院三讀財政收支劃分法版本說明記者會」，財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿出席。

媒體詢問，總統府與行政院是否有討論如何應對立法院通過財劃法、選罷法與憲訴法修法，救濟程序是否包括行政院提出覆議或釋憲。

陳淑姿說，由於財劃法修法公告後3天內生效，中央歲入減少、也要分配給地方，目前中央與地方總預算都在審查中，地方收入增加，但支出沒有相對提列，將來要再調整，如果財劃法公告生效後，會有相關措施。

李慧芝表示，這次通過財劃法修法沒有設定生效日期，所以總統公告後3天就會施行，現在審的預算可能都要重來一遍，衝擊真的非常大。

李慧芝說，財劃法、選罷法與憲訴法修法倉促過關，行政院收到法案條文後，會研議一切所有憲政上的救濟程序，提出一切可能救濟，相關因應措施都在評估中，但會遵循憲政程序；也希望大法官人事權案順利過關。

媒體追問，總統不公布或行政院不副署是否為救濟手段之一。李慧芝強調，會用合法、民主、合乎憲政程序提出救濟，「因為我們是民主國家，一切程序都應符合民主程序」。

此外，針對財政部次長阮清華今天表示，正盤點因應措施，不排除再次提出修法。莊翠雲說，行政院還在研議各種救濟程序，財政部與主計總處會整體盤點，針對財劃法修正通過有何窒礙難行之處，都會處理。（編輯：謝佳珍）1131223

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