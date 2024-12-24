大法官人事全遭封殺 總統府表達遺憾將補提名

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（中央社記者溫貴香台北24日電）立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位大法官被提名人均遭封殺。總統府發言人郭雅慧表示，對此表達深切遺憾，總統考量國家整體運作將進行補提名作業，最終希望整個司法院回到如常運作狀態。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，國民黨團對7人全部封殺，台灣民眾黨立委僅對劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票；雖然民進黨立委對其他6位被提名人投同意票，仍不敵藍白人數優勢，因此7位被提名人全遭否決。

總統府發言人郭雅慧下午受訪表示，總統府尊重立法院大法官人事同意權的審查結果，這樣的結果對於後續司法院、憲法法庭難以維持正常運作，對於這部分總統府表達深切遺憾。總統賴清德誠摯感謝這7位大法官被提名人在近4個月以來辛苦付出與願意承擔。

她表示，接下來是否進行大法官補提名，因考量司法院是台灣最高司法機關，加上憲法法庭對民眾來說，是尋求救濟的最後一道希望，考量國家整體運作，賴總統將進行補提名作業，最終希望整個司法院回到如常的運作狀態。

郭雅慧表示，民進黨立法院黨團一直都是黨團自主，賴總統曾任立法委員，過去有非常長一段時間在黨團中擔任幹事長，對於黨團自主的文化完全理解也充分尊重，民進黨立法院黨團總召柯建銘在上午黨團開會之前致電賴總統說明，總統對此表達完全尊重。

被問到在野黨指此次人事同意權行使是朝野合作要給總統難堪，郭雅慧重申，對於黨團自主文化，賴總統充分理解也完全尊重，自然也沒有這個問題。

對於立法院日前通過三大爭議法案，府方有無討論因應方式且公投是否也是選項之一，郭雅慧表示，關於所有的救濟手段，執政團隊都還在全力了解，也希望能夠有最適切的因應之道，這部分如果有確定會向全民公開。

她說，就她理解是黨團在中午的記者會有對外表態跟說明，執政團隊一定是在合法、合憲的前提之下，對於所有的救濟手段都會進行充分的思考，希望能夠維持台灣得來不易的民主自由憲政體制，也讓整個國家的運作都能夠穩健發展，只是外界所提的公投，目前的討論並沒有這個選項。

記者追問總統說更大的民主為何，她表示，有關後續情況，持續都還在討論當中，有很多救濟手段、有很多民意的建議，都會審慎評估。（編輯：林興盟）1131224