大法官人事遭封殺 民進黨團將對憲訴法提暫時處分及釋憲

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（中央社記者林敬殷台北24日電）立法院今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位大法官被提名人均被封殺。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，黨團會針對憲法訴訟法第30條提出暫時處分及釋憲，覆議屬於行政院權利，也一定會提出。

總統賴清德8月底提名 張文貞 張文貞 出生：1969年8月31日

學歷：美國耶魯大學法學博士

經歷：台灣大學法律學院特聘教授、陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長、國際公法學會諮議會成員、國際憲法學會執行委員會委員兼全球學者 看更多 關閉 出任司法院長， 姚立明 姚立明 出生：1952年1月15日

學歷：德國畢勒佛大學法學博士

經歷：財團法人國會觀察文教基金會董事長、中華民國憲法學會理事、立法委員 看更多 關閉 出任司法院副院長，以及 何賴傑 何賴傑 出生：1960年10月20日

學歷：德國杜賓根大學法學博士

經歷：政治大學法律學系教授、政治大學法律學系系主任、政治大學法學院院長、政治大學主任秘書、司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員、台灣法學會理事長 看更多 關閉 、 陳運財 陳運財 出生：1961年8月10日

學歷：日本神戶大學法學博士

經歷：成功大學法律學系教授、大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭鑑定人、台日刑事法研究學會發起人 看更多 關閉 、 王碧芳 王碧芳 出生：1964年1月3日

學歷：台灣大學法律學研究所碩士

經歷：最高行政法院法官兼審判長、三審法院法官、大法官書記處處長 看更多 關閉 、 廖福特 廖福特 出生：1965年6月16日

學歷：英國牛津大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所研究員、總統府人權諮詢委員會副主委、國家人權委員會諮詢顧問 看更多 關閉 與 劉靜怡 劉靜怡 出生：1966年9月5日

學歷：美國芝加哥大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授兼所長、民國111年憲判字第13號判決健保資料庫案鑑定人、人工智慧國際組織GPAI專家 看更多 關閉 共7位為司法院大法官人選。

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，國民黨團對7人全部封殺，台灣民眾黨立委僅對劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票；雖然民進黨立委對其他6位被提名人投同意票，仍不敵藍白人數優勢，因此7位被提名人全遭否決。

投票結果出爐後，柯建銘在民進黨團記者會表示，民進黨團會針對憲法訴訟法第30條提出暫時處分及釋憲，理由是國民黨立委立法能力實在很差，讓第30條第1項及第2項產生衝突，第1項是規範裁定要10人，第2項的評議違憲與否是9人，邏輯顛倒，這樣的立法留下釋憲空間。

柯建銘說，絕對會在合憲下進行，遵守憲法，踐行民主，希望台灣民主繼續往前走。

大法官被提名人遭封殺，憲法法庭無法運作，是否擔心釋憲無法進行，柯建銘說，照程序走，總統公告後就提暫時處分和釋憲。國民黨自掘墳墓，公然表演神風特攻隊自殺，還錄影存證，歡欣鼓舞，全世界最愚鈍的政黨就是國民黨，藍白一定會走入歷史焚化爐。

立法院20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，第30條修正條文規定參與評議大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。（編輯：謝佳珍）1131224