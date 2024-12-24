綠委否決劉靜怡 民眾黨團：對總統不信任投票

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（中央社記者郭建伸台北24日電）司法院大法官人事同意權全遭立法院否決，不過在被提名人劉靜怡票數部分，民眾黨團同意、民進黨團反對。民眾黨團指出，劉靜怡直指國會改革釋憲問題，卻遭民進黨立委封殺，是對總統賴清德不信任投票。

立法院今天行使司法院大法官人事同意權，民眾黨團在投票前表示，黨團成員將團進團出對其中1位大法官被提名人投下同意票。根據投票結果，7位被提名人都未過關，其中劉靜怡獲得8張同意票為民眾黨團所投下，民眾黨團中午以新聞稿說明投給劉靜怡同意票的原因。

民眾黨團指出，黨團投票不是依照個人意識形態，而是依據2項標準，第一是大法官被提名人是否具有足夠道德勇氣，能不分黨派、勇敢批判掌權者違法失職行為，不屈從於當道。第二，大法官應充分尊重國會的立法權限，支持立法院立法形成的空間與自由，同時支持國會改革的方向。

民眾黨團提到，根據這2項理由，黨團支持劉靜怡，尤其她在回答民眾黨團問卷時，展現出充分法學素養與對憲法的尊重。

民眾黨團談及，例如劉靜怡在答覆問卷中有關國會職權修法憲判案時，即表示「被提名人認為這個判決所涉及的論述，尤其是國會調查權部分，可以更加嚴謹，也是未來可能的發展空間」，且經比較各國國會調查權法制，國會調查權範圍，在具體法律案、預算案、條約案審議之外，對於審議案件事前評估及事後檢驗，都可納入國會調查權的範圍。

民眾黨團強調，劉靜怡被提名為大法官後，仍勇於表態議題，展現超出黨派的態度，相較姚立明、廖福特等被提名人，更具資格。

民眾黨團指出，民進黨立委對姚立明投同意，卻對劉靜怡投反對，恐怕就是因為她明確表態國會改革釋憲結果「有進步空間」，慘遭黨意封殺。民眾黨團強調，今天大法官投票結果，更是民進黨立委對賴總統的不信任投票。（編輯：張若瑤）1131224