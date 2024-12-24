大法官人事遭立院封殺 藍：形同對總統不信任投票

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（中央社記者王承中台北24日電）立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位大法官被提名人均遭封殺。國民黨團總召傅崐萁表示，朝野立委同心協力，全數封殺總統賴清德所提人選，形同對賴總統的不信任案投票。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，國民黨團對7人全部封殺，台灣民眾黨立委僅對劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票；雖然民進黨立委對其他6位被提名人投同意票，仍不敵藍白人數優勢，因此7位被提名人全遭否決。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人，在立法院議場前召開記者會。

傅崐萁表示，在朝野立委同心協力下，全數封殺賴總統所提名的7位大法官被提名人，代表大家一致認為這7位被提名人不適格也不適任。

傅崐萁指出，民進黨團總召柯建銘仍有道德勇氣，敢於對抗賴總統，能夠以民為本。不適當的人就應該要封殺，國會必須有能，人民必須有權，今天國會做出的結果，形同對賴總統的不信任案投票，他呼籲賴總統把手伸出國會。

傅崐萁表示，希望賴總統重新提名大法官人選時，起碼要學前總統陳水扁，雖然陳水扁是貪腐總統，但還知道要尊重朝野，大家一起協商，集思廣益，推舉更為適當、被全民接受的大法官，確保司法最後一道防線。

傅崐萁指出，今天大法官人事同意權投票結果，清楚告訴賴總統已成為「跛鴨」總統，受到全民不信任。希望賴總統重新提名時，以民為本，尊重國會，大家好好坐下來協商，開國是會議，討論國家未來方向。唯有大家同心，對國家社會才是好事。

對於民眾黨對大法官被提名人劉靜怡投同意票，傅崐萁表示，這是異曲同工，各司其職、殊途同歸，但是目標一致，就是把7位大法官被提名人全數封殺。（編輯：謝佳珍）1131224