大法官人事全封殺 國民黨：充分展現國會自主

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）立法院今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位大法官被提名人均被封殺，國民黨表示，充分展現國會自主。呼籲總統賴清德重新補提名應該尊重民意與專業、傾聽在野的聲音，提名超然客觀的大法官人選。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，國民黨團對7人全部封殺，台灣民眾黨立委僅對劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票。雖然民進黨立委對其他6位被提名人投同意票，仍不敵藍白人數優勢，因此7位被提名人全遭否決。

國民黨下午透過新聞稿表示，充分展現國會自主。總統府一意孤行提出不適任且爭議大的大法官人選，國會就有嚴格把關的責任；更顯現賴總統「作繭自縛」的結果，未廣納各方意見，逕自提名人選，連執政黨立法院團也不願照單全收。

國民黨指出，此次提出的大法官人選名單，爭議多、政治立場偏頗、個人意識形態濃厚，也讓本應超然獨立的大法官，成為當權者論功行賞名器，充斥酬庸之嫌，社會民意根本無法信服。在野黨善盡監督之責，絕對無法讓恐只服膺於當權者意志的大法官人選，成為憲政底線的最後把關者。

國民黨強調，總統府提名大法官人選，是經過副總統蕭美琴擔任召集人的提名審薦小組審核，應該經過審慎查核，萬中選一，但提出的名單不僅社會無法接受，連民進黨團對其中人選也有不滿，難道各界推薦人選中沒有真正具超然、專業的人選，為何執意提名這些爭議頗高的人選，難道只因為能貫徹賴總統個人政治意志，所以連民進黨團也拿國會自主、黨團自主當藉口，打臉賴總統。

國民黨表示，呼籲賴總統、民進黨不要再以「憲法法庭運作上恐癱瘓」做為情勒的說辭，盡速在廣納各方意見、傾聽在野聲音的前提下，補提名具客觀超然、專業素養，能獨立捍衛憲法精神的大法官人選，重拾人民對司法的信心。（編輯：張若瑤、林興盟）1131224