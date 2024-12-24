綠將提憲訴法暫時處分 黃國昌：別再把大法官當工具

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民進黨團將對憲訴法第30條提出暫時處分及釋憲。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨團封殺總統賴清德提出的大法官人選，還要利用目前憲法法庭踐踏國會決議，並呼籲民進黨別再把大法官當成自己工具。

立法院今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位大法官被提名人均被封殺，其中大法官被提名人劉靜怡僅獲得民眾黨團8張同意票，結果引發外界關注。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，劉靜怡一路辱罵民進黨，黨團一致決議封殺，投同意就開除黨籍，而黨團也將針對憲法訴訟法第30條提出暫時處分及釋憲。

黃國昌下午再度偕黨團成員舉行記者會，說明大法官人事投票結果。黃國昌表示，這7位大法官被提名人他都很熟悉，也都是以前他法學界同僚，但私人情誼不影響民眾黨團公正行使同意權，黨團會議凝聚出一致看法，就依此作為投票依據。

黃國昌表示，民眾黨團基於2項理由對劉靜怡投下同意票，但讓整個台灣社會驚訝，竟出現史上第一次由兼任執政黨主席的總統所提出的大法官被提名人，遭到自家立院黨團封殺，不僅凸顯民進黨團打臉總統賴清德，更反映出只要敢批評民進黨、說真話，執政黨就會封殺。

黃國昌表示，這樣看顏色辦事、非我族類其心必異的作為，凸顯民進黨政府已成為一言堂，聽不進任何批評和真心話；台灣民主憲政走到今天，執政黨向社會散播出肅殺氣氛，令人感到相當遺憾。

媒體詢問，如何看待民進黨團擬對修正後的憲訴法第30條聲請釋憲並提暫時處分。

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黃國昌表示，在野黨團20日推動的改革3法，在民進黨口中變成賣台3法，民進黨團說要誓死抵抗到底，結果搞半天，連民進黨51位立委全體出席都做不到，放任那麼多抗議群眾在街頭吹冷風淋雨。

黃國昌表示，民進黨團封殺賴總統提出的大法官人選，然後還要利用8位「綠色大法官」組成的憲法法庭，又要再次踐踏國會決議，民進黨別再把憲法法庭與大法官當成自己工具，這將傷害台灣民主憲政。（編輯：翟思嘉）1131224