蔡壁如擬角逐黨主席邀約見面 黃國昌因立院忙碌婉拒

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（中央社記者郭建伸台北24日電）台中市政府顧問蔡壁如不排除參選民眾黨主席，並將展開黨內溝通整合之旅。民眾黨團總召黃國昌表示，他有接到蔡壁如邀約見面，但20日立法院忙碌因此婉拒，面對民進黨的政治追殺，民眾黨應做好本分才不愧支持者。

民眾黨團今天上午舉行記者會說明大法官投票意向及黨團決議事項，並於會後接受媒體訪問。談及農業部宣布公糧收購價從每公斤新台幣23元提高1.5元，民眾黨立委張啓楷質疑，上會期立法院通過決議是公糧收購價格每公斤調高5元，如今農業部卻一再打折，根本是欺騙農民，若行政院仍漠視農民權益，民眾黨8位立委將與農民走上街頭，全力捍衛農民權益。

媒體詢問，蔡壁如表示要開啟黨內溝通之旅，是否有邀黃國昌，兩人是否會見面。

黃國昌表示，蔡壁如曾約他20日見面，但彼時立法院非常忙，他的工作以立院為主，不好意思只能婉拒。

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黃國昌說，民眾黨內部溝通順暢，見面與否都是小事，最重要的是，民眾黨現在面臨民進黨政府的追殺與政治攻擊，民眾黨全體黨公職應在自己工作崗位上，把本分做好，才無愧支持者期待。

此外，媒體也詢問，鏡週刊報導指出民眾黨主席柯文哲於台北市長卸任前訪問新加坡，當時疑似威京集團主席沈慶京也在新加坡，兩人還有會面。對此，民眾黨團主任陳智菡回應，鏡週刊是否寫到沒東西可以寫，難道台北市政府大隊人馬能夠瞞過台灣和新加坡海關，夾帶大筆現金出境又入境嗎，「鏡週刊記者寫這些內容，都不會覺得丟臉嗎？」（編輯：林興盟）1131224