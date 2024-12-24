黃國昌指財劃法表決缺席 邱議瑩：討論、投票都在場

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（中央社記者陳俊華台北24日電）民眾黨立委黃國昌指立法院20日表決財劃法修正草案時，有部分立委不在場。民進黨立委邱議瑩今天表示，當天自己參與討論、投票也確實在場，投票結束後身體極度不適、頭痛劇烈才離場休息。

立法院會20日在推擠衝突與舉手表決中，三讀通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等修正法案。不過，黃國昌昨晚透過直播指出，民進黨團不斷稱財劃法是惡法，但原本51席民進黨立委，表決時跑掉4位立委，並指有民進黨立委跑去和新系大老吳乃仁聚會。

邱議瑩透過臉書表示，自己當天不僅參與討論，投票時也確實在場，相關影片更能證明一切，自己在財劃法審議過程中，是第一批登記發言的立委，積極參與討論和表決。然而投票結束後，由於身體極度不適、頭痛劇烈，才不得已離場休息。

邱議瑩說明，這些惡意造謠的言論，完全無視事實，還試圖模糊焦點，令人遺憾。她也呼籲支持者與民眾，勿輕信不實資訊，並協助澄清真相。從立法院會影片紀錄中，可清楚看到她當天在場完成投票程序，並確實舉手表達立場。

邱議瑩強調，黃國昌趁機操作議題、刻意轉移焦點，她表達強烈不滿，認為這種做法不僅破壞民主討論基礎，更讓外界忽略財劃法的實質內容。

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另外，民進黨立委林楚茵也在Threads發文指出，民進黨缺席立委都是傷兵，20日院會前民進黨立委飽受國民黨暴力行為對待，包括她的手臂脫臼，還不斷舉手表決，雖然拉扯到左肩，但她很努力撐下來。

林楚茵解釋，還有多位民進黨立委受傷，撐了快12小時，身體不適前往就醫治療、無法投票。生日宴根本無中生有，是黃國昌造謠的伎倆，只想轉移民眾黨暗助國民黨。（編輯：張若瑤）1131224