賴總統視察新北防災協作 期許成為全國模範縣市

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）總統賴清德今天表示，全民防衛需中央與地方政府、政府與民間、社會與民眾一起合作。新北結合民間豐沛的力量，防災協作很成功，期許成為台灣的模範，同時感謝慈濟協助。

賴總統今天在內政部長劉世芳、新北市長侯友宜等陪同下，在慈濟板橋靜思堂視察新北市防災協作中心開設運作情形。

總統實際瞭解各收容流程，安置不同年齡、性別的生活所需，照顧到收容者身心靈，甚至寵物都照顧。他隨後聽取板橋區長陳奇正簡報。

總統致詞時表示，秉持防範未然的精神，多一分準備就會少一分災害；台灣為寶島，常年都有颱風與地震等天災，故一定要做好防災準備。有感於此，特別在總統府成立全社會防衛韌性委員會，整合各界的力量；他感謝慈濟提出政策與對策，與地方政府合作。

總統稱讚新北市的防災士數量最多，成長最快，落實到每個里，顯示市長侯友宜與團隊的努力與決心。新北市如果做成功，台灣的防災工作就成功一半，因此寄予厚望。

賴總統稱許慈濟協助政府救災與安置，「實在是足感心」，連災民收容的地方都很舒適，相當貼心與溫馨。他說，各縣市政府除了積極爭取科學園區，或爭取台積電前往投資外，也要多延攬慈濟在當地設置據點，有利救災與防災。

新北市消防局表示，已於10月18日於慈濟板橋靜思堂，舉辦防災協作演練，模擬強震後收容眾多災民，並納入防災士、韌性社區及防災合作企業。這項演練受到行政院與內政部肯定，故賴總統今天前來視察。

市長侯友宜表示，新北近年強化民間防災能量，因應大規模災害與氣候變遷的挑戰，包括防災士人數、韌性社區總數、企業防災合作企業家數都是全國第一。

侯友宜表示，民國111年起推動防災協作中心，分別與慈濟雙和、三重、蘆洲、板橋靜思堂合作，藉由慈濟完整的編組、高效率的動員機制及場所空間資源，以迅速啟動。明年的目標，希望剩下25個行政區都要成立協作中心。

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消防局表示，防災協作中心運作平時媒合資源、編組、教育訓練、備役替代役訓練基地；災時調度防災士、民間團體能量，協助政府收容安置、災情查通報等。

佛教慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，與政府合作的救災，獲日本政府肯定。慈濟在收容規劃上，寢區區分家庭區、男、女區，除高齡與身障者，還針對幼兒設有兒童陪伴遊戲區；心靈撫慰區更設有基督教專區，尊重各宗教及不同信仰者。（編輯：林恕暉）1131224

總統賴清德（前右3）24日上午前往板橋慈濟靜思堂視察防災協作中心避難收容開設演練，新北市長侯友宜（前右4）、內政部長劉世芳（前右）於門口迎接。中央社記者趙世勳攝 113年12月24日