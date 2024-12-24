侯友宜：修財劃法心存感激 不影響捷運建設進度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）立法院通過修正財政收支劃分法，新北市長侯友宜今天表示，心存感激，將積極加速建設，捷運也會依照規劃進度推動。台北市長蔣萬安說，修法目的是讓6都以外縣市，獲實質挹注。

侯友宜與蔣萬安今天共同住持2025世界壯年運動會組織委員會，會前接受聯訪。記者詢問他們，對立法院通過財政收支劃分法修法的意見，是否覺得分配公平。

侯友宜說，對新北市來說，雖然全國人均分配稅款是最少的，但永遠心存感激，會再度努力讓市民的福利不減少，同時，更會加快建設。

媒體詢問，外傳財劃法修正後，北北基桃捷運建設可能會延後2至9年，侯友宜說，這是不實的謠言，所有相關的捷運建設，一定會按照步驟，依順序如期全力完成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安回應表示，修法後，台北市的分配稅款，在統籌大餅的比例下降了1.7%，這一點和高雄類似，但這也是財劃法修法的目的，盼望讓統籌大餅做大後，讓6都以外的縣市，得到實質的挹注。

蔣萬安說，明年度中央分配給地方的錢，台北市包括統籌稅款與補助稅款加總起來，在6都排名第5；但不論如何，希望修法後能落實地方自治、提升財政自由能力。（編輯：林恕暉）1131224