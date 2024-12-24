知情人士：財劃法等案 全盤研議覆議、不副署與釋憲

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（中央社記者賴于榛台北24日電）立法院會日前三讀財劃法等3法，各界關注行政團隊如何提出救濟手段。知情人士指出，正全盤研議覆議、不副署、釋憲等救濟作為，3個手段沒有一定只採行某項作為的問題，而是要視情勢因應，若要覆議則必須在收到法案10天內提出，近日就是關鍵。

立法院會20日在朝野激烈攻防後，三讀通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等部分條文。行政院長卓榮泰翌日凌晨發文強調，法案窒礙難行，將尋求憲法救濟手段。

究竟行政院會採取何種憲法救濟手段備受關注，行政院今年曾就立法院職權行使法提出「覆議」，但未成功闖關；隨後總統府、行政院、監察院、民進黨立院黨團針對國會職權行使法提出「釋憲」。這次，則有民進黨立委提議可以考量透過行政院長不副署法案的作法，避免法案生效。

知情人士今天表示，正全盤研議覆議、不副署、釋憲這3個救濟作為，而3個手段也沒有一定只採行某項作為的問題，必須視情勢因應。

知情人士表示，3法修法各自有窒礙難行之處，行政團隊已陸續說明，像財劃法部分，法案沒有設定生效日期，總統一旦公布的話，3天內就會生效，將會造成中央與地方預算執行的適法性爭議，恐造成明年度全國施政全面停擺，且法案要求中央釋出新台幣3753億元，整體國家政策包含國防、勞保、健保、租金補貼等都可能受影響，也未有事權轉移及配套修法討論，衝擊甚廣。

至於選罷法部分，知情人士說，法案未訂定實施日期，若依照中央法規標準法公布起算第3天生效，將導致同一屆公職選舉的罷免條件，與民眾在選舉投票時的條件不同，違反民主契約精神，恐悖離憲法民主原則。

憲法訴訟法部分，主要牽涉司法院訴訟審議程序，不過依照憲法增修條文規定，政院是唯一可以提出覆議的機關。知情人士說，政院會尊重司法院的意見，也會觀察法案是否影響政院訴訟權。

知情人士說，整體而言，「覆議」是要法案收到後10天內移請立法院覆議，近日就是關鍵；而若覆議不成，行政團隊就要考量在總統公布前是否「不副署」；若最後選擇副署、法案也經總統公布生效了，是否走到「釋憲」這一步，也在全盤研議當中。

不過，一旦要聲請釋憲，依照往例法案就是必須先行生效，知情人士則說，這確實也在攻防考量之中，目前團隊正整體思考先不副署法案，選擇在法案生效前提出民事、刑事訴訟時常有的「預防性不作為訴訟」，讓司法院斟酌是否受理，就重大案件做出暫時處分，但這非憲法慣例，得視司法院考量而定。（編輯：翟思嘉）1131224