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財劃法衝擊各部會施政？朱立倫：中央在裝窮、哭窮

2024/12/25 15:06
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院20日三讀通過財政收支劃分法修正案，國民黨主席朱立倫今天表示，中央竟然說影響未來各部會的施政，這真的是裝窮、哭窮。總統賴清德不只是中央政府的總統，也是各縣市的總統，地方做更好，總統應該要高興。

立法院20日晚間在藍白立委聯手下，三讀修正通過攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法。中央114年度對地方財源挹注超過新台幣達1兆元，如今修法將再增加釋出3753億元。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上說明，25年來，每一個地方首長、包含曾擔任過台南市長的賴總統在內，都強力要求修改財劃法，國民黨立法院黨團針對目前中央財政狀況、地方需求，做了合理修正，遺憾民進黨立委反對地方政府增加財源，事後中央竟還說會影響未來各部會的施政，這真的是裝窮、哭窮，飽漢不知餓漢饑。

朱立倫指出，多了這些錢，地方可以改建老舊校舍、破損道路、老人設施、幼兒托育，全民受益，這才是真正福國利民的做法，賴總統應正面感謝立法院的決定。中央財政沒有受影響，地方做得更有效率，讓國民過更好的日子，賴總統不要忘了是中央政府的總統，也是各縣市的總統。

朱立倫也解釋，地方做得更好總統應該高興，不是錢把持在中央政府手上，地方要跟中央哭窮、求錢才能獲得資源，至少要給地方一定財源。同時，完成財劃法修法是跨時代的成果，財政學者都表示肯定。至於民進黨部分縣市說分得少，要跟中央哭窮，跟賴總統要資源，這不予置評，國民黨要貫徹讓民眾過好日子的決心。

談到立法院昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位大法官被提名人均被封殺，朱立倫表示，任何酬庸跟打著「賴友友」、「綠友友」名號的，都不准通過，以及因為意識形態堅持廢死，也一定反對到底。賴總統將在2個月內提出新人選，需符合社會大眾需求、民意需求，而不是符合民進黨需求。

此外，朱立倫提到，今天是行憲紀念日，是重要日子，國民黨永遠是憲法守護者，捍衛憲法跟讓憲法精神完整落實，也期待今天應該要恢復成為國定假日，這是對憲法的尊重。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1131225

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