財劃法修法 古秀妃：中央接下來沒能力照顧地方

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）客委會主委古秀妃今天說，財劃法修正通過，各部會預算刪減將近30%，對推動語言文化保存、公共建設影響很大，經費已無法支應，她很抱歉，「中央接下來幾年沒能力照顧地方」。

立法院三讀通過財政收支劃分法部分條文。古秀妃今天出席「歷史建築翁子學校舍暨宿舍」修復再利用工程典禮及「翁子國小校園周邊暨行車安全道路改善工程」落成啟用典禮，她在致詞提及，因為財劃法修正通過，各部會的刪減預算30%，全台的客家新建工程都受到影響，影響範圍非常大且嚴重。

古秀妃說，客委會預算每年有新台幣9億元的工程款，等比例下降後，不可能再接受新案申請，原有的公共建設預算，只能付如「歷史建築翁子學校舍暨宿舍」修復再利用工程，這類已核定的工程後續工程款及尾款。

古秀妃指出，台中市客家事務委員會11月曾拜訪，希望爭取東勢客家園區的修建跟新建案，她在口頭上答應會核補上億經費，審查後通過1.5億元預算。但因財劃法通過後，這筆預算完全不能支應，就連給舊案的尾款都有困難，恐會延遲付款。

除公共建設受影響外，古秀妃提到在語言復振及文化推動也面臨相當大困難。她說，每年都會舉辦的東勢新丁粄節，活動核補經費也會等比例下降。另在語言的推動部分，客語通行語的評核獎金也會下降。

古秀妃說，她今天出席活動完全笑不出來，對地方很抱歉，沒有能力協助地方，呼籲市府的經費可編足給台中市客家事務委員會，讓客委會可接續推動客家語言文化的保存、地方的建設，才能造福台中市的客家鄉親。（編輯：謝雅竹）1131224