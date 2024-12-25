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財劃法三讀預算重編？財長：總預算案已在立院審議

2024/12/25 11:39（12/25 12:02 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北25日電）立法院20日三讀通過財政收支劃分法修正案，國民黨立委林德福今天質詢，明年度政府預算是否需要重編，財政部長莊翠雲表示，預算編列茲事體大，114年下禮拜就開始了，且中央政府114年總預算案已在立法院審議，地方政府的預算絕大多數已完成審議，行政院、主計總處、財政部等正在商量行政救濟措施，各種措施都在評估中。

立法院20日晚間在藍白立委聯手下，三讀修正通過攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法。中央114年度對地方財源挹注超過新台幣達1兆元，如今修法將再增加釋出3753億元。

立法院財政委員會今天審查「使用牌照稅法」等案，莊翠雲列席備詢。國民黨立委林德福質詢時指出，財劃法三讀，公務員要依法行政、不能為所欲為，以及後續民國114年度預算是否要重編；國民黨立委賴士葆也關注相關議題，他說，台電增資2000億元、對亞洲開發銀行（ADB）相關捐款等砍掉，預算不必重編。

莊翠雲表示，行政機關從不會為所欲為，預算編列茲事體大，114年下禮拜就開始了，且中央政府114年總預算案已在立法院審議，地方政府的預算絕大多數也已完成審議，行政院、主計總處、財政部等正在商量行政救濟措施，各種措施都在深思熟慮評估中。

莊翠雲進一步指出，政府要通盤評估財劃法三讀後，對中央施政窒礙之處，以及是否影響民眾權益。

林德福追問，「你認為要不要重編，你告訴我就好」。莊翠雲僅回應，對相關的救濟措施都還在評估當中。

她表示，實質參與亞銀等多邊組織，增加台灣的國際能見度，一直是財政部努力的目標，而台灣對於國際組織的捐款，攸關國家對於國際組織的信用；至於台灣在亞銀的會籍正名，財政部也持續推動。

此外，民進黨立委郭國文指出，財劃法三讀後，地方財源充足，財源籌措不再困難，屬於地方稅的娛樂稅、印花稅應該考慮廢除。

莊翠雲指出，先前地方政府確實反對廢除，但財劃法修正過了以後，整體地方稅制要不要做調整，「是一個思考的方向」。郭國文追問，娛樂稅、印花稅廢除也是否也是思考方向，莊翠雲回應，「是可以思考的方向」。（編輯：潘羿菁）1131225

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