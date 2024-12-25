財劃法修法衝擊輝達投資？經長：貿然改變外商震驚
2024/12/25 10:37（12/25 11:20 更新）
（中央社記者郭建伸台北25日電）外界關注財劃法修法是否衝擊輝達、超微等投資計畫。經濟部長郭智輝今天在立法院受訪表示，台灣跟外商的技術合作都是長約，外商應該會對臨時改變感到震驚，貿然改變對觀感與實際面都有非常大影響。
立法院日前三讀修正財政收支劃分法部分條文，郭智輝昨天表示，經濟部估算明年度主管業務預算將減少近新台幣300億元，其中已與美光、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等國際大廠簽約合作，若受財劃法衝擊，廠商投資進度和台灣政府誠信都將受影響，不利產業發展。
立法院經濟委員會今天繼續審查114年度經濟部預算，郭智輝在進入會議室前接受媒體訪問。媒體詢問，財劃法修正通過後，對國際大廠來台影響有多大。
郭智輝表示，台灣跟外商的技術合作都是長約，臨時的改變，對外商而言應該會感到蠻震驚，貿然改變對觀感與實際面都有非常大影響。
郭智輝表示，因為修法才剛通過，目前還沒有完整預估影響多少，但他這次訪問歐洲與歐盟國家洽談時，對方都說台灣是信賴程度很高的國家，反映信譽是長期累積下來，若沒有經過協商就貿然改變，會產生誤解。
媒體詢問，財劃法修正是否進一步影響經濟部撥補台電。郭智輝表示，希望立法院能全力支持撥補台電，這是補償過去補貼民間用電不漲價部分，因此累積下來，希望立法院繼續支持。
媒體追問，財劃法是否會影響電價。郭智輝表示，電價是審議委員會決定，經濟部會與台電共同努力，管理面程度會盡量加強，希望對營運影響變數較小。（編輯：林家嫻）1131225
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