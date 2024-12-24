爭取輝達設總部 北市密切溝通、新北提優惠措施

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）台北市長蔣萬安今天指出，與美國科技大廠輝達密切溝通聯繫，一定排除困難爭取輝達在台北市設立海外總部。新北市長侯友宜指出，已準備幾塊地與優惠措施，向輝達報告爭取。

侯友宜、蔣萬安今天共同主持2025世界壯年運動會組織委員會，會前接受媒體聯訪。

媒體報導，輝達（NVIDIA）有意在台北設置海外總部，需要3公頃土地。民進黨台北市議員何孟樺23日指出，北市府宣稱全力協助，但關鍵是土地在哪，「真的有3公頃的土地，可以提供輝達設廠嗎？」

記者詢問蔣萬安，台北市有意爭取，但議員質疑北市根本沒有地，要怎麼爭取。

對此，蔣萬安表示，台北市有與輝達保持密切溝通聯繫，一定會排除一切困難，積極爭取輝達在台北市設立總部。

記者追問，新北市是否有更好的方案可爭取輝達。對此，侯友宜指出，站在新北市的立場，這段時間也不斷積極爭取，因為AI（人工智慧）的產業鏈，新北市占有重要的角色。

侯友宜說，新北市準備幾塊非常適當的地點與優惠措施向輝達報告，無論結果如何，都盼望台灣的經濟會因輝達進來而更好。

記者提問，對於雙城論壇中提到上海將推動團客赴台旅遊有何看法。

蔣萬安指出，會持續與中央溝通，也盼望聆聽觀光旅遊業者的心聲，包括南投、台東等業者都盼望能成行，希望彼此可以維持善意。

侯友宜表示，透過觀光文化交流，兩岸彼此間能更瞭解，可帶動台灣或兩岸間的經濟往來。只要是平等友善，相信都是可行，盼望中央妥善處理。（編輯：戴光育）1131224