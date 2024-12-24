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北市打造9特色躍動館 115年可望先完工3座

2024/12/24 14:49
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市政府計畫打造9座各自不同項目的「躍動館」，最快民國115年會完工克強、新生、自來水等3館，並動工其餘6座；國際羽球館也有譜，選址於北士科基地，明年將啟動規劃。

北市每個行政區都有運動中心，台北市體育局表示，運動中心在高使用率及使用年限長情形下，場館及設施設備老化耗損，市民運動需求增加且多元，對運動品質要求也日益提升。

台北市體育局長王泓翔指出，台北市長蔣萬安提出「台北運動之都」政見，體育局發展出「台北躍動館計畫」，打造9座一館一特色場館，有共通項目例如田徑區、健身房等，但也有各自重點項目，將與運動中心有所區隔。

9座場館及其特色，包含射擊運動的新生館、兒童體適能的克強館、拳擊及運動展演的七虎館、鐵人三項的三民館、虛擬運動及電子競技的自來水館、衝浪與滑板的玉成館、地面高爾夫的木柵館、匹克球的明美館、科技棒球的港工館。

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王泓翔表示，預計最快115年克強、新生、自來水躍動館可完工，同年其他6座也將動工，預計投入新台幣100億元，由點到面逐步打造北市運動網絡。

另外，台灣的羽球運動屢在國際上綻放光芒，北市預計興建國際羽球館也有新進度，王泓翔說，已選址於北投士林科技園區，將於明年啟動規劃，預計興建地上3層、地下2層、基地面積2541坪場館，並向中央爭取分攤經費。（編輯：戴光育）1131224

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