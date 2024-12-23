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張惠妹大巨蛋演唱會連震2天 北市：要求遠雄敦親睦鄰

2024/12/23 11:16（12/23 11:56 更新）
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大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北23日電）歌后張惠妹連2天在台北大巨蛋開唱，皆遭居民投訴導致家中震動。台北市體育局今天表示，專家研判此狀況對建築物安全沒有太大影響，會要求遠雄未來活動要提早告知，做好敦親睦鄰。

繼張惠妹21日演唱會後，緊鄰大巨蛋的興隆里里長吉娃斯‧吉果昨天再度接獲里民陳情，指家中從昨天晚間近9時就開始不定期搖晃、震動，甚至比21日還要劇烈，認為市府應比照小巨蛋規定，禁止大巨蛋集體跳動。

台北市體育局長王泓翔今天上午接受媒體聯訪表示，無論是政府還是民間舉辦的大型活動，多少都會對周遭交通或居民生活起居帶來衝擊，市府會請遠雄巨蛋公司持續監測相關影響，同時盡量做到敦親睦鄰，在活動舉辦與民眾感受之間取得平衡。

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王泓翔指出，依據土木技師研判，居民感受到的震動可能是共振導致，對建築物本身的安全不會有太大影響，但的確會造成民眾不適，所以市府會要求遠雄未來辦理活動時要提早告知，讓民眾可以及早因應。

台北市副市長林奕華出席2025雙北世界壯年運動會志工誓師記者會時被媒體堵訪問及此事，她表示，會持續關注民眾反應，但目前還是希望張惠妹演唱會可以順利舉辦。（編輯：張銘坤）1131223

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台北市副市長林奕華（右）與新北市副祕書長龔雅雯（左）23日出席2025雙北世界壯年運動會志工誓師記者會，一同推動大球啟動儀式。（台北市社會局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年12月23日
台北市副市長林奕華（右）與新北市副祕書長龔雅雯（左）23日出席2025雙北世界壯年運動會志工誓師記者會，一同推動大球啟動儀式。（台北市社會局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年12月23日
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