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張惠妹大巨蛋開唱居民反映住家震動 遠雄：共振數據合規

2024/12/22 13:17（12/22 13:50 更新）
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歌壇天后張惠妹21日晚間在台北大巨蛋舉辦首場ASMR Maxxx演唱會。（聲動娛樂提供）
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（中央社記者張建中、陳昱婷台北22日電）歌后張惠妹21日在台北大巨蛋帶領歌迷嗨唱「三天三夜」，周邊里長接獲里民反映家具搖晃等「類地震」情形。遠雄表示，依照客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。

台北市研究發展考核委員會統計，昨天晚間7時至11時30分間，1999專線共進線30通民眾反映演唱會造成震動、搖晃的陳情，地點集中在信義區忠孝東路3段553及559巷。

台北市體育局表示，已督促遠雄依承諾協同專業單位進行監測，並與主辦單位研議，在確保安全及避免擾鄰的前提下，對活動進行妥適安排。

大巨蛋所在里的里長吳建德在臉書社團「信義區三兩事」貼出多段影片，顯示里民家中吊燈、落地燈、電扇、全身鏡等家具都在晃動，呼籲台北市政府立即要求大巨蛋暫停唱跳活動，以科學方法提出管理對策，避免干擾居民正常生活。

台北市體育局表示，由遠雄依承諾請專業單位監測，對活動妥適安排。

遠雄今天對此提出說明，依照客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。

遠雄表示，尊重主管機關，若對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方進行研議。（編輯：蘇志宗）1131222

歌壇天后張惠妹21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會，首場共有4萬名歌迷同樂。（聲動娛樂提供）
歌壇天后張惠妹21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會，首場共有4萬名歌迷同樂。（聲動娛樂提供）
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