張惠妹大巨蛋演唱會致震動 北市文資會憂損害古蹟松菸

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）歌后張惠妹在台北大巨蛋舉辦演唱會頻遭居民反映震動問題，台北市文資會委員更發現，一旁市定古蹟松山菸廠也受影響甚至產生損害，要求相關單位採取相對應行動，維護古蹟安全。

台北市文化局今天表示，近期將邀集體育局、遠雄巨蛋公司等相關單位辦理現場會勘，聽取管理單位報告古蹟建築在大巨蛋演唱會期間有無明搖晃及異樣，並請建築師評估大巨蛋各區陸續開幕啟用對古蹟建築的衝擊，納入未來修復工程的重點補強措施。

台北市文化資產審議會昨天開會，委員詹添全提出臨時動議，表示他在張惠妹演唱會期間多次到緊鄰大巨蛋的松山菸廠去觀測，包含28日、29日的晚間9時許及10時許，皆發現在4萬名歌迷集體跳動下產生的震動，對古蹟本體的影響非常大。

詹添全指出，松菸在大巨蛋施工期間就曾出現多道裂縫，他這幾次去發現，不僅裂縫有再度分開的趨勢，牆壁、地磚也有開裂及剝落，狀況非常緊急且嚴重，希望委員們共同支持，以文資會立場表達態度，要求管理單位即刻採取行動保護古蹟。

委員劉宗德表示，從這幾次居民反映的結果來看，相關單位並不把震動問題當成一回事，現在除非能以公權力阻止大巨蛋內人員集體跳動，否則都無濟於事，文資會只能提出卑微的呼籲，期待不要再有下一次發生。

其餘委員紛紛表達意見，大多認為集體跳動導致的震動對古蹟造成干擾且有害，最後決議向市府及相關單位表達對文化資產受到威脅的擔憂。

負責松山菸廠維護管理的松山文創園區表示，目前並無發現因跳動及震動造成古蹟剝落，將持續關注大巨蛋可能造成的影響。（編輯：李錫璋）1131231