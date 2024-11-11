本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日相指名選舉第1輪無人過半 石破茂、野田佳彥進第2輪決選
首頁 / 文化

維護古蹟有功 北一女、李臨秋故居等6處文資獲獎

2024/11/11 13:35（11/11 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第3屆台北市文化資產保存維護譽揚獎頒獎典禮11日舉辦，今年吸引20組人馬報名角逐，經11名專家組成的評鑑小組實地現勘並討論後，選出6處得獎者。中央社記者陳昱婷攝 113年11月11日
第3屆台北市文化資產保存維護譽揚獎頒獎典禮11日舉辦，今年吸引20組人馬報名角逐，經11名專家組成的評鑑小組實地現勘並討論後，選出6處得獎者。中央社記者陳昱婷攝 113年11月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市6處古蹟及歷史建築今天獲頒文資譽揚獎，包含去年底在全校師生及校友齊心合作下，將古蹟校舍修復完工的北一女中，及今年重獲新生對外開放的望春風作詞人李臨秋故居。

第3屆台北市文化資產保存維護譽揚獎分為保存修復、管維推廣及特別貢獻3大類別，今年吸引20組人馬報名角逐，經11名專家組成的評鑑小組實地現勘並討論後，選出6處得獎者。

台北市文化局表示，保存修復類得獎者為古蹟「台北第一高女」、歷史建築「中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室」，管維推廣類包含古蹟「台北孔子廟」、「北投公共浴場」及現為「台灣文學基地」的歷史建築齊東街日式宿舍群，特別貢獻類得獎者為古蹟「李臨秋故居」。

評委代表詹添全今天在頒獎典禮上致詞表示，11名評鑑小組成員各有不同專業，從修復規劃設計、施工過程及方法、完工後是否完整呈現文化價值讓民眾享受，每一段過程都仔細檢視並討論，通過層層考驗才能得獎。

詹添全舉例，台北第一高女（北一女中）在修光復樓時，他有去督導工程，原來的地板裂得一塌糊塗，窗框、牆壁油漆也都剝落，不是學生最理想的學習環境，但靠著全校師生及校友動員彌補短缺經費，搭配完全依循規劃設計的步驟，把裂縫補到一點痕跡都沒有，體現「奉獻」的意涵。

他細數，中國製片廠構造跨度非常大，卻能把它修回原貌再原封不動地交還給民眾；現為北投溫泉博物館的北投公共浴場完工已逾百年，經歷風災也不會漏水，代表管理維護的用心程度；台北孔廟不僅是茶餘飯後散步的好去處，更積極舉辦活動，為日常生活帶來啟發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

詹添全說，每一名委員的堅持及要求都非常嚴格，他要向這6處脫穎而出得獎者及曾為其付出的人表達感謝，因為他們對文化資產價值的重視，讓台北往國際城市更邁進。

台北市副市長林奕華表示，台北市擁有近600處文化資產，帶給這座城市非常多元的面貌及生命力，恭喜得獎者的同時，要特別感謝為守護古蹟奉獻的民間單位，期盼各界繼續為了保存台北市豐富的歷史文化一起努力。（編輯：蕭博文）1131111

#台北孔廟
#台北市
#台北市文化局
#北一女中
#李臨秋
#林奕華
#詹添全
李臨秋
以望春風為教材 北市李臨秋故居邀台灣人唱台灣歌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：