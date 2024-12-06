張惠妹大巨蛋將開唱 北市掛保證可唱「三天三夜」

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北6日電）天后張惠妹將登上大巨蛋開唱，北市議員洪健益質詢指出，能不能唱「三天三夜」。北市府回覆「可以」，大巨蛋結構上沒有問題、可唱可跳，不會像小巨蛋一樣有震動問題。

台北市長蔣萬安今天赴議會市政總質詢，民進黨市議員洪健益質詢指出，張惠妹將登上大巨蛋開演唱會，能不能唱會帶動全場一起跳起來的歌曲「三天三夜」，因為張惠妹先前在小巨蛋開唱時，全場歌迷跳動導致的震動問題惹得附近居民抗議。

蔣萬安答詢表示，小巨蛋不行是因為台北市中華里居民抗議會有震動問題，但大巨蛋不會。

台北市體育局長王泓翔指出，「可以唱」，大巨蛋經結構技師認證可唱可跳，安全無虞。

另外，這次市政總質詢結束，蔣萬安最後表示，議員們在這個會期提出許多鞭策及建言，包含完善職場權益維護、精進兒少保護機制、建立大巨蛋體育賽事及演唱會應變SOP（標準作業程序）、加速都市更新、落實行人友善及交通安全規劃等，讓台北在「安全、運動、未來之都」的施政方向上。

他指出，北市今年1至11月出生人數達1萬5539人，較去年同期增加1023人，成長7.05%，是六都中唯一出生人數正成長的直轄市；根據行銷顧問公司Resonance與市場研究公司益普索（Ipsos SA）評比，北市入選 「2025年世界最佳城市 」等。

蔣萬安表示，這些肯定都不是偶然，感謝大會及市府所有人的努力，在各項施政工作上持續突破創新，才能不斷向前；台北隊施政即將屆滿2週年，感謝大會與市民給予許多指教及建議，最後懇請大會全力支持市府團隊明年度的總預算案。（編輯：戴光育）1131206