張惠妹耗資近5億大巨蛋開唱 想用棒球隊精神開唱

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（中央社記者王心妤台北21日電）歌后張惠妹今晚在台北大巨蛋舉辦首場ASMR Maxxx演唱會，世界12強棒球賽冠軍成員也現身。此次5場演出成本就近新台幣5億元，張惠妹更為團隊準備工作服，盼用棒球隊精神開唱。

今天來觀賞的藝人包含羅志祥、徐若瑄、劉家凱、阿緯夫婦等人，羅志祥透露最想聽到「原來你什麼都不想要」、「人質」、「連名帶姓」。世界12強棒球賽台灣隊球員江坤宇、戴培峰、曾頌恩、林家正、郭俊麟以及總教練曾豪駒等人也現身聆聽。

張惠妹的經紀人陳鎮川表示，張惠妹的家人都有來看演唱會，她的媽媽甚至場場都會參與，而此次團隊幫張惠妹準備了火鍋、鐵板燒備足體力，「她很興奮，很久沒有演出前這麼亢奮了，還開心到跳起來。」

由於今晚是冬至，張惠妹也為工作人員準備了湯圓，並為讓工作人員來往方便，特別安排全員住在附近的五星級酒店，並準備繡有個人名字的工作服，「大巨蛋的主角是棒球，我們也要有球隊精神。」

根據主辦單位提供的資料，張惠妹為了5場演唱會，共租用了23天，租金超過新台幣1億元，所有工作人員接近2000人，舞台的弧形LED螢幕尺寸破紀錄有5500片，一度因為器材需求太大，造成台灣耶誕檔期的舞台出現硬體荒。

為了給歌迷最好的演出，此次演唱會成本逼近新台幣5億元，而張惠妹考慮到台北大巨蛋是室內場地，刻意要求刪減特效，擔心會影響到歌迷呼吸。（編輯：龍柏安）1131221

歌手「阿妹」張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」首場21日晚間在台北大巨蛋正式展開，藝人徐若瑄（前中）打扮低調出席。中央社記者裴禛攝 113年12月21日

歌手張惠妹21日晚間在台北大巨蛋舉行「ASMR Maxxx演唱會」，藝人羅志祥（圖）也出席同樂。中央社記者裴禛攝 113年12月21日