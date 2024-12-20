周杰倫大巨蛋演唱會4天 北市估創17億經濟效益

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市觀傳局表示，大巨蛋演唱會經濟奏效，歌手周杰倫日前開唱創下新台幣17億元經濟效益，住宿整體業績較去年同期成長約3成、大巨蛋場館內餐廳及地下街商家業績也受惠。

北市觀光傳播局今天以新聞稿表示，台北大巨蛋除了舉辦多場大型體育賽事，10月更成功舉行113年國慶晚會，顯見大巨蛋不僅是國內指標性室內體育場館，更帶起新一波演唱會經濟。

觀傳局指出，歌手周杰倫5至8日連唱4天，近15萬人參加，吸引人潮湧入北市，大巨蛋周邊信義、大安、松山區旅館住房率幾乎達到滿房；加上12月北市有多場大型演唱會，住宿需求居高不下，整體業績較去年同期成長約3成，業者讚產業復甦有感。

觀傳局說，依商業處在周杰倫演唱會期間對民眾調查，活動期間平均消費（包含住宿、交通、餐飲、購物、娛樂及門票）約1萬1475元，扣除門票，每人平均消費約6915元，整體推估演唱會期間創造的總經濟效益突破17億元；大巨蛋場館內的餐廳及地下街商家也受惠，業者估算每月平均創造約8000萬元的業績。

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觀傳局說，各局處通力合作成立緊急應變中心，協調各項事宜，其中台北捷運統計，國父紀念館站在演唱會期間的平均日運量達4萬4546人次，較前1週同期成長92.1%，平均疏散時間35分鐘，散場狀況順利；遠雄巨蛋提供6線接駁車，共發出395班次，累計載運4968人，有效分散人潮，避免交通壅塞。

觀傳局表示，歌手張惠妹也將在明天登蛋開唱，預期迎來更多人潮與商機，為北市觀光、商圈及旅宿產業注入強勁動能，再加上跨年晚會，將持續吸引更多國內外遊客到訪。（編輯：李錫璋）1131220