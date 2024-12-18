江蕙演唱會2025暑假登台北高雄雙蛋 實名抽選購票時間出爐

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（中央社記者王心妤台北18日電）「二姐」江蕙今天宣布將於明年7月11日至26日在高雄巨蛋、8月8日至9月1日在台北小巨蛋開唱，演唱會採實名登記抽選制，將從明年1月2日至4日開放登記，7日公布結果。

江蕙今年9月曾發聲明表示，9年前發現罹患嚴重疾病，經歷開刀、化療治療，並曾有肺栓塞、大出血等病症，在經歷生死關頭後，她希望為了歌迷還有自己重登舞台，之後在國慶晚會演出，也在周杰倫的大巨蛋演唱會二度擔任嘉賓。

江蕙出生於嘉義，從小到大都在高雄成長，此次選擇高雄作為復出演唱會首站，對她而言格外有意義，這也是她實現若舉辦演唱會，便從港都出發的約定。

此次演唱會將以「無，有」作為靈感，結合江蕙的音樂故事打造，「始於無，終於有」是如同她陪伴每個人的時光和深刻緣分。如今的江蕙，多了瀟灑與率性，也更懂得珍惜當下，並為自己跟歌迷而唱，期待在未知的日子裡繼續用歌聲傳遞正能量、勇敢與希望。

江蕙演唱會將從明年1月2日下午3時30分至4日開放登記，7日以會員信件通知抽選結果，中籤者需於1月9日中午前完成繳費。（編輯：張雅淨）1131218