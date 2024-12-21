張惠妹大巨蛋三天三夜跳好跳滿 興奮到2天沒睡好

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（中央社記者王心妤台北21日電）歌后張惠妹今晚在台北大巨蛋開場，「三天三夜」、「站在高崗上」、「好膽你就來」等嗨歌連發，全場歌迷跟著又唱又跳，張惠妹透露，從2天前就興奮得睡不好。

張惠妹唱完約8首歌後就打趣對歌迷說：「我剛剛已經把演唱會的體力用一半了，你們太嗨了，你們這麼嗨，我一定要比你們更嗨！」張惠妹也說，很感謝台北大巨蛋提供場地，「你們也知道，我很想回台北唱歌......但滿不容易的，有個這麼棒的場地太嗨了！」

張惠妹也說，這次開唱多虧棒球的光，「想要看棒球，可以來這麼棒的場地看，有沒有很驕傲？我們可以稍微借一下，但如果有棒球比賽，一定要來支持好不好？」

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今晚正巧是冬至，張惠妹特別放出湯圓畫面，笑稱最中間的一顆是「大巨蛋」，並談起11年前也曾在冬至開唱，現場洋溢溫馨氣氛。

演唱會尾聲快歌連發，包含「Bad Boy」、「Yes Or No」等，最後1首則是「三天三夜」，張惠妹和歌迷都熱情跳舞，螢幕上也寫著「給老娘跳起來」，而記者在搖滾區並未感受到震動，最後張惠妹再現身演唱「連名帶姓」作為安可曲，為演唱會畫下句點。（編輯：郭諭儒）1131221

歌手「阿妹」張惠妹（圖）21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會，她也透露從2天前就興奮得睡不好，並感謝大巨蛋提供場地。（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月21日