張惠妹大巨蛋跨年驚喜直播 詹懷雲回憶殺短片暖身

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影片來源：聲動娛樂 Mei Entertainment

（中央社記者王心妤台北17日電）天后張惠妹月底將在台北大巨蛋開唱，今天除了釋出因「影后」爆紅的男星詹懷雲主演的前導短片，另外串流平台MyVideo也將直播張惠妹跨年場演唱會15分鐘。

張惠妹31日在台北大巨蛋的跨年演唱會，MyVideo將從晚上11時55分開始直播演唱會，觀眾有15分鐘能夠跟張惠妹一起零時差跨年，主辦單位另外為場內觀眾準備專屬紀念品大禮包，有互動的彩帶、手扇、螢光棒等及5場演唱會都不同的場刊。

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主辦單位今天釋出一部4分鐘的短片，由詹懷雲飾演外送員，上演一段他跟女朋友一起去看演唱會，還有分手後能彼此祝福的人生階段，上演「每個人心裡都有一首張惠妹」的故事，引來不少歌迷都留言分享回憶。

張惠妹的經紀人陳鎮川表示，「第一次有人為了演唱會拍了這麼認真的預告片。」他也笑說，已經接到許多「關心」的電話，希望能買到更多門票，可惜票都已經完售，只能深深鞠躬表達歉意。（編輯：李亨山）1131217