加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

張惠妹大巨蛋跨年驚喜直播 詹懷雲回憶殺短片暖身

2024/12/17 21:45（12/17 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：聲動娛樂 Mei Entertainment

（中央社記者王心妤台北17日電）天后張惠妹月底將在台北大巨蛋開唱，今天除了釋出因「影后」爆紅的男星詹懷雲主演的前導短片，另外串流平台MyVideo也將直播張惠妹跨年場演唱會15分鐘。

張惠妹31日在台北大巨蛋的跨年演唱會，MyVideo將從晚上11時55分開始直播演唱會，觀眾有15分鐘能夠跟張惠妹一起零時差跨年，主辦單位另外為場內觀眾準備專屬紀念品大禮包，有互動的彩帶、手扇、螢光棒等及5場演唱會都不同的場刊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

主辦單位今天釋出一部4分鐘的短片，由詹懷雲飾演外送員，上演一段他跟女朋友一起去看演唱會，還有分手後能彼此祝福的人生階段，上演「每個人心裡都有一首張惠妹」的故事，引來不少歌迷都留言分享回憶。

張惠妹的經紀人陳鎮川表示，「第一次有人為了演唱會拍了這麼認真的預告片。」他也笑說，已經接到許多「關心」的電話，希望能買到更多門票，可惜票都已經完售，只能深深鞠躬表達歉意。（編輯：李亨山）1131217

歌后張惠妹（圖）將在台北大巨蛋開唱，主辦單位17日釋出一部4分鐘的短片，為演唱會暖身。（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月17日
歌后張惠妹（圖）將在台北大巨蛋開唱，主辦單位17日釋出一部4分鐘的短片，為演唱會暖身。（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月17日
#MyVideo
#台北市
#張惠妹
#陳鎮川
#台北大巨蛋
#詹懷雲
延伸閱讀
張惠妹攻大巨蛋倒數計時 進場送專屬大禮包寵粉張惠妹大巨蛋嗨唱三天三夜 里長：里民反映住家微震張惠妹演唱會周邊活動延長錯開跨年人潮 北市：絕非丟包疏散壓力
張惠妹
張惠妹大巨蛋將開唱 北市掛保證可唱「三天三夜」張惠妹跨年唱傳遭硬拗加時 北市議員曝原本更久
詹懷雲
詹懷雲出演「影后」爆紅 被比擬許光漢喊不敢想「那頭鵝」揭幕雄影 納豆病後反應慢緊張演電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：