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張惠妹攻大巨蛋倒數計時 進場送專屬大禮包寵粉

2024/12/15 16:49（12/15 17:01 更新）
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天后張惠妹（圖）將在台北大巨蛋舉行5場演唱會，近日她再做出舞台和節目上的調整，買票進場的觀眾都會有專屬紀念品大禮包。（聲動娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月15日
天后張惠妹（圖）將在台北大巨蛋舉行5場演唱會，近日她再做出舞台和節目上的調整，買票進場的觀眾都會有專屬紀念品大禮包。（聲動娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月15日
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（中央社記者洪素津台北15日電）天后張惠妹月底將在台北大巨蛋舉行5場演唱會，也將成為首位在大巨蛋跨年開唱的華語歌手。近日她再進行舞台和節目調整，更為買票進場的觀眾準備了專屬紀念品大禮包。

張惠妹上週親臨「周董」周杰倫的大巨蛋演唱會，除支持好友也感受大巨蛋的溫度，近日她為「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」再做調整，盼務必帶給粉絲完美無瑕的視聽饗宴，今天更透過新聞稿表示買票進場的觀眾都會有專屬紀念品大禮包。

張惠妹演唱會的專屬紀念品大禮包，有互動的彩帶、手扇、螢光棒等，手提袋裡還奉上場刊，且5天場刊封面都不一樣。

演唱會進入倒數計時，張惠妹興奮不已，但也不忘呼籲粉絲千萬小心詐騙，不要相信網路上來路不明的售票訊息，更提醒公司要為入場粉絲們做好台北大巨蛋攻略，以利大家出入安全。

主辦單位「聲動娛樂」表示，演出期間場館周邊交通擁擠，呼籲粉絲盡量搭乘大眾交通工具前往。演出時間部分，週六場21日、28日正常於晚間7時30分開唱，週日場22日、29日將提前於晚上6時開演，31日跨年場則於晚間9時30分盛大登場。（編輯：張雅淨）1131215

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