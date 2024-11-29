詹懷雲出演「影后」爆紅 被比擬許光漢喊不敢想

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（中央社記者洪素津台北29日電）演員詹懷雲因演出影集「影后」知名度暴漲，不過他對於爆紅沒有特別多感觸，面對媒體時也都相當害羞，他表示最想嘗試動作武打片，至於被比擬成許光漢，詹懷雲自謙不敢想這麼多。

詹懷雲今天擔任運動品牌一日店長活動，台下入戲的粉絲都大喊「流氓」（角色名），對於爆紅，或是被稱為下一個許光漢，詹懷雲表示自己不敢想那麼多，現在就是努力工作。

詹懷雲是害羞內向的性格，他擔心自己常會忘記要講什麼，不過現在生活一切如常，不會特別遮掩，倘若素顏被粉絲遇到要求合照，他也大方表示OK，「但我蠻常去釣魚，所以也沒有遇到太多人。」

面對即將到來的耶誕節，詹懷雲表示會自己度過，跨年則是和三五好友相約，至於目前的感情狀態，詹懷雲害羞笑說：「沒有女朋友，不過如果有女生會釣魚的話會很加分」。（編輯：謝雅竹）1131129