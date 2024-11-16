「影后」對戲被嚇到 牧森：楊謹華氣場太強大

（中央社記者洪素津台北16日電）北影「非常新人」牧森在戲劇「影后」和林廷憶飾演一對情侶，他在劇中和楊謹華有一場爭吵的對手戲，「她（楊謹華）的氣場太強大，超兇、超恐怖，讓我當下很入戲，也給足我安全感」。

在影集「影后」中，牧森飾演的陳偉任，因女友有著成為演員的夢想，他在背後一路默默支持女友，而原本甜蜜平凡的小情侶，隨著女友一步步朝目標前進而有所變化。牧森透過新聞稿分享，「小任一直很支持女友的夢想，也幻想2人有幸福的未來，不過那一刻他突然希望什麼都不要有了，想回到平凡的幸福。演出當下內心很激動，但卻又不能哭出來。」

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而一場與楊謹華的大吵戲，讓牧森印象深刻。牧森表示，走戲2次就正式來，「謹華姐有提醒我不要緊張，我就沒想太多一股腦的只想要挽回女友，但謹華姐的氣場太強大，超兇、超恐怖，讓我當下很入戲，瞬間打醒我」。牧森表示有感受到楊謹華演技的震撼，對方更給足安全感，讓他相當感謝。

另外，牧森、林廷憶是第2次飾演情侶，2人在 I'm difficult我是機車少女Last Summer的MV搭檔情侶，一場機場離別戲，更感動一票網友；這次在「影后」再度一起配對飆戲，對於另一半所帶來的轉變，將失望與沮喪細膩的呈現，令人印象深刻。（編輯：李亨山）1131116