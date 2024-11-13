修杰楷製作新劇 對戲曾莞婷刻劃職場愛情

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（中央社記者洪素津台北13日電）演員修杰楷再次擔任製作人推出新劇「祕書俱樂部」，邀王傳一、賴雅妍、曾莞婷等人飆戲，先前在「影后」爆紅的曾莞婷，這次的角色外表強勢，但回家後仍盼有依靠的歸屬，展現不同的細膩心境。

曾莞婷在「祕書俱樂部」與修杰楷有對手戲，對於新劇她努力平衡情感與工作的掙扎，她透過新聞稿表示：「我與角色的感情觀有一點雷同，不論在工作上是多麼強勢，但回到家還是希望有個能依靠的歸屬，也是滿令人心疼的。」

劇集「祕書俱樂部」集結王傳一、賴雅妍、曾莞婷、、張軒睿、楊晴、管麟、黃尚禾、木星等多位實力派演員合作演出，深入刻劃職場、感情、成長的心路歷程，帶來真實且幽默的故事情節，並以祕書的工作視角，深入描繪現代職場中的複雜關係、競爭環境以及職場角色的成長過程。

「祕書俱樂部」於12月8日起每週日晚間8時在TVBS 42台首播。（編輯：陳清芳）1131113