Netflix「影后」謝盈萱角色從演員走向幕後 嚴藝文揭創作起源

（中央社記者洪素津台北12日電）影集「影后」的編導嚴藝文與監製丁長鈺在亞洲新媒體高峰會對談，提起「影后」的發想，演員出身的嚴藝文對於總是類似的題材、僵化的角色感到失望、無力，才萌生轉做幕後的念頭。

Netflix寫實生存影集「影后」集結影后級卡司謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲等人聯手飆戲，此劇以描寫演藝圈生存實錄為主軸，刻畫劇中光鮮亮麗的影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗。

嚴藝文與丁長鈺11日於台北晶華酒店盛大舉行的2024NMEA亞洲新媒體高峰會對談，深入探討「影后」的創作靈感與製作歷程，以及如何在全球平台上展示華語影視作品的獨特魅力。

Netflix華語內容總監黃怡玫（左起）和影集「影后」編導嚴藝文、監製丁長鈺11日在亞洲新媒體高峰會展開對談，分享「影后」的創作靈感與製作歷程。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月12日

而謝盈萱在劇中飾演的薛亞之一角，是1名由演員轉作電影製作人與經紀人的女性角色，嚴藝文也分享她創作的靈感來源，可以說是她的個人經歷，以演員身分出身的她，演了20多年的戲，對於總是類似的題材、僵化的角色感到有些失望與無力，對於曾經熱愛表演的自己心態上改變也感到害怕，開始萌生了想轉做幕後的念頭，「既然我是一個演員，會有自己想演的角色、想說的故事，那不如就自己來試著寫寫看吧」。

談及加入「影后」的契機，丁長鈺表示「當時看見這些女演員角色的雛形就覺得非常迷人，很希望這個故事能被更多人看見，經過導演的重新編排，這些角色橫跨3個世代，相信在不同年齡層的觀眾，都能找到共鳴點」。

嚴藝文日前帶著「影后」參加釜山影展，她坦言這趟旅程也帶給她一點衝擊，這次在國際活動上見到了這些巨星們，她發覺擁有如明星這樣屬於自己地區的「品牌」還是很重要的，「劇中飾演流氓的詹懷雲，當初我在金穗獎入圍短片上看見他，就覺得他很有潛力，我知道他在演這部戲時我給他的壓力很大，但如今看到作品播出後獲得好評，我就知道我當初的想法是對的，期待台灣能有更多許光漢」。

丁長鈺也向觀眾分享影集與電影製作的異同，她說：「因為前幾年疫情的關係，很多戲院關閉，產業的生態開始有一些改變，因此也有許多的電影工作者開始投入影集製作的行列，加上國際影音平台的加入，所以在影集與電影製作的差距上，界線已經越來越小，我們也很開心並希望影集製作的規模與質感上能越來越好」。（編輯：李亨山）1131112