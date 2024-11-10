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融入自身經驗導「影后」 嚴藝文：演員要有強心臟【專訪】

2024/11/10 12:34（11/10 13:08 更新）
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（中央社記者洪素津台北10日電）編導嚴藝文也是女演員，她融入自身經驗推出影集「影后」。女演員光鮮亮麗的背後要付出多少努力，她說，「演員就是要具備一顆強大的心臟」，才能在充滿流言蜚語的演藝圈生存。

「影后」找來楊貴媚、謝盈萱、楊謹華、鍾欣凌、曾莞婷、謝瓊煖聯手演出，道出女演員們最不為人知的秘密，舉凡家裡愛犬過世也得演出喜劇，抑或是談戀愛得偷偷摸摸不能公諸於世，最重要的是女藝人絕對不能變老，演藝圈最真實的宮鬥真實上演。

嚴藝文面臨中年瓶頸 找不到拍戲熱情轉幕後

嚴藝文和監製丁長鈺接受中央社專訪，提到為什麼想推出女演員的故事，坦言自己從2015年時得金鐘獎迷你劇集女主角獎後，開始發現找不到拍戲的樂趣，突然間遇到瓶頸，發現拍戲只不過是自己賺錢的工具而已。

一旁的丁長鈺就說：「她（嚴藝文）以為她得了影后生活會有不同，但其實並沒有，她還是一樣。」不過，丁長鈺逗趣表示，也還好有嚴藝文不順遂的人生，才造就了這部戲，且還有機會推向國際。

因臉上1顆痣失角色 嚴藝文：演員要有強大的心臟

嚴藝文從影數十年，找來參演的演員也是影后等級，劇中每一個女演員都有不同的人生課題要面對，其中劇裡飾演新人的林廷憶試鏡時被譏笑得去整形，嚴藝文表示，自己也是心有戚戚焉，曾經因為臉上1顆痣失去角色，「他們就覺得我臉很髒」，顯示出在演藝圈殘酷的社會裡，「任何理由都可以成為不要你的理由」。

女演員總被社會刻板印象給綁架，不管是外型或年紀，既定的標籤撕不掉就得靠自己強大的抗壓去化解，再加上現在網路強大，不管好的、壞的言論滿天飛，女演員外型變化往往是大家茶餘飯後消遣的話題，嚴藝文笑說：「男生越老就說散發成熟魅力，女生就飄嬸味。」

除了年紀與外表，嚴藝文分享，女演員們通常心思細膩，和好朋友一起入圍同個獎項也會希望是自己得獎，再好的朋友也存在競爭關係，女演員就是站在最前面的第一人，任何批評和評價都要概括承受，再者演戲時常用自己的血肉之軀以身試法，得控制好上戲下戲的情感收放，情感一旦氾濫就慘了，所以說，「沒有一顆強大的心臟，你怎麼有辦法去承受這演藝圈的風雨」。

見證眾影后飆戲 嚴藝文：她們想贏的慾望很強烈

說起參演的影后級女演員，嚴藝文在導戲過程中發現，每一個女演員都不想認輸，「我在小螢幕前就是就是震撼再震撼，這群女演員對自己的要求就是有一種沒有放過自己的那個慾望，想贏的慾望太強烈了，每個人都跟我要求再一個鏡頭。」

嚴藝文坦言，擁有這樣的演員很幸福，可是另一方面又覺得自己是不是太嚴格，「是不是對她們太嚴肅，殺青的時候，每一個人都崩潰啊！」她認為這一部戲讓演員們的身心靈都受盡折磨，拍攝花絮時，演員們莫名其妙就哭起來了。

演員上班時數長 壓力與內耗不是一般人可想像

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劇中的演員群各有特色，也有各自的人生課題要面對，嚴藝文舉例，謝盈萱的角色相對內斂不好展現，「很多女演員會覺得選這個角色比較吃力不討好，但是謝盈萱把她詮釋得很好。」嚴藝文從導演視角來看，謝盈萱就是一個永遠都覺得自己不夠好的演員代表，「她就是時時刻刻懷疑自己，可是又渴望別人稱讚自己。」

嚴藝文分享，當演員很辛苦，攤開時數來說，上班時數和超商店員沒有兩樣，「藉由『影后』讓觀眾知道說，你看到演員光鮮亮麗那一面的時候，這個職業背後要承受的壓力、內耗，不是一般人可以想像的」。（編輯：管中維）1131110

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