曾莞婷飆戲「影后」感觸深 坦言曾想離開演藝圈

（中央社記者洪素津台北4日電）影集「影后」今天舉辦首映會，演員曾莞婷坦言演出情節跟真實人生相似，會疑惑自己是在演戲，還是在過真實人生。她哭著說，演藝圈的殘酷現實，曾讓她有想要離開演藝圈的念頭。

楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶今天出席「影后」首映會，女明星們展現出最美的一面登場。

劇中曾莞婷演出凍齡有術的女演員，從影要求就是堅決不演媽。說起角色，曾莞婷表示，劇情情節讓她感觸很深，有時候會有想離開演藝圈的念頭，「我現在也是卡在年齡問題，女演員總是被選擇，我很想突破現在的自己，可是又有力不從心的感覺」。

曾莞婷講著就哭了起來，坦言出道那麼久也想有個作品被肯定，可是回頭想一想，自己也可以肯定自己，但是走越久越茫然，也覺得女明星背負太多枷鎖，「她不能悲觀，要永遠很堅強、很棒，可是我也有脆弱的時候，哪來那麼多正能量」。

劇中曾莞婷和前夫切割，前夫問一句：「現在的妳快樂嗎？」這句話也在曾莞婷的真實人生上演，「講真的，我還在找自己，現在的我有點疲憊，也忽略自己內心的聲音，我現在真的開心嗎？」楊貴媚幫忙擦眼淚，鼓勵曾莞婷：「妳就是做妳自己就好。」

另外，楊謹華、謝盈萱日前拍戲吵架片段在網路上瘋傳，楊謹華笑說，「怎麼會有人覺得那是真的，還說我們演技很爛，害我有點生氣」，並表示如果跟女演員有爭執會私下約對方好好聊聊；謝盈萱則說，大家都很專業，沒有不爽過其他演員。

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鍾欣凌這次演出經紀人角色，她笑說，自己演戲沒包袱，最大包袱就是自己。而看到對戲的林廷憶青春的模樣，也讓鍾欣凌感動大哭，有種自己女兒長大的感覺。

謝瓊煖在劇中有感人的母子戲，還為戲落髮，她笑說：「身體髮膚受之父母，我剪頭髮時有跟我媽媽說，也看一下黃曆。」陳庭妮則有大尺度表演，她表示，女明星多少都有完美主義，「殺青後我大哭，女演員都想呈現出最好的一面，但我告訴自己要放鬆，享受每個當下，也告訴自己不要出錯就好」。（編輯：張雅淨）1131104

演員曾莞婷（圖）在影集「影后」中飾演「潘茵茵」一角，她4日在台北出席記者會，分享影集拍攝點滴。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日

以演藝圈生存實錄為主軸的影集「影后」將於7日播出，上線記者會4日在台北舉行，演員楊謹華（圖）出席宣傳。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日

影集「影后」以演藝圈的生存實錄為主軸，揭開演藝圈的殘酷，集結影后、影帝級等卡司陣容，4日在台北舉行記者會，演員陳庭妮（左起）、謝盈萱、楊謹華、謝瓊煖出席。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日

影集「影后」將正式上線，4日在台北舉行記者會，演員陳庭妮（左起）、謝瓊煖、謝盈萱、楊謹華出席宣傳。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日

影集「影后」以演藝圈生存實錄為主軸，即將於7日播出，演員謝盈萱（圖）4日下午在台北出席上線記者會宣傳。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日