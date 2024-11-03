BL劇辦500人見面會 涂善存、張豐豪苦練舞蹈

（中央社記者洪素津台北3日電）BL劇「彈一場完美戀愛」日前播出完結篇，劇中4名主演出席見面會，感謝影迷支持。涂善存表示，為了見面會特地練舞，算是突破自我，張豐豪則撒糖說：「他進步我就開心。」

涂善存、張豐豪、劉泯廷（Tim）、泰國男星Jame Kasama Kranjanawattana主演的音樂BL影集「彈一場完美戀愛」，歷經3個月熱播，討論度居高不下。

4人昨天以角色CP組合出席見面會，有超過500名劇迷擠爆現場。為了感謝一路陪伴的粉絲，他們輪番換上3套別緻又性感的風格造型，整場帶來超過10個精彩節目，卯足全力要讓大家感動滿滿。

涂善存也為了見面會苦練舞蹈，他透過新聞稿表示，「跳舞最困難，對我來說是一個挑戰，也希望藉著這個機會可以有多一點突破。」搭檔張豐豪則分享：「最近都在練舞，我最期待就是每天可以看到善存的進步，看到他越來越厲害，我就覺得好開心。」

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另一組CP也是完全投入，劉泯廷透露，「最近無時無刻不分地點，只要看到有鏡面的物品，我就會開始練舞，去健身房也都是在練舞，因為那裡滿滿都是鏡子。」Jame則對LIVE演唱有較多壓力：「我覺得演唱最困難，這是我有點害怕而且沒自信的項目，但是很幸運有Tim的支持，他一直在幫助我怎麼樣唱得更好。」

活動尾聲，4人看完粉絲準備的應援影片，都哭到淚眼汪汪。導演練建宏感謝粉絲的支持，「從拍攝到播映，甚至一直到今天，大家都全程鼓勵著我們，圓滿了我們的這場完美戀愛。這是一個屬於我們的旅程，你們的陪伴就是我們最大的動力。」同時宣布見面會即將前往下一站韓國首爾。（編輯：張雅淨）1131103