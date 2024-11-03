年齡相加逼近100歲 韓瑜配對柯叔元演感情戲

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（中央社記者洪素津台北3日電）演員韓瑜、柯叔元在新戲「阿榮與阿玉」有感情對手戲，柯叔元逗趣表示，2人年紀加起來逼近100歲，還可以當男女主角，感謝出資老闆，很開心；韓瑜則虧對方，都一把老骨頭了。

韓瑜、柯叔元在華視最新戲劇「阿榮與阿玉」中有不少感情戲，2人更在床上大打出手。柯叔元今天和其他主演群出席宣傳記者會，他笑說這是很激烈的「床戲」，虧韓瑜力氣很大，真的上戲的時候可說是卯足全力。

說起如何詮釋中年男女的感情戲，柯叔元表示，不管幾歲都可以撒嬌；一旁的黃西田則表示，自己到現在都還在撒嬌，這樣家人的感情才會好。

韓瑜在劇中飾演嘉義在地大姐頭，展現很不同的一面，不過卻和劇中母親王淑娟感情不睦。韓瑜說，因為拍這部劇學習很多，「有時長輩會傳一些老人圖，我年輕的時候都不太回，現在至少回個貼圖也好」，認為要好好珍惜和家人的感情，自己年輕時個性太硬不懂禮貌。

劇中柯叔元升格當起阿公，沒想到一旁76歲的黃西田還沒當阿公。黃西田表示，曾有介紹男生給女兒黃露瑤，不過對方太過老實，最後無消無息，現在放手女兒自己發展，當然也希望女兒快點找到對象。

黃西田保養得宜，今天表示自己沒特別運動，可能是22年主持外景的經歷，讓身體依舊保持年輕人的活力。現在黃西田仍工作滿檔，也接了不少商演，「我現在還好好的幹麻不演戲，幹麻要休息」。他用8年還清債務，目前在高雄和台北都有房產，但對演藝事業熱情依舊。

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另外，演員石英日前逝世，柯叔元大讚石英的台語是出神入化的地步，「不用哭就可以感動觀眾，他的戲在身體裡面的，這讓我很敬佩」。韓瑜表示，20多年前曾和石英合作，對於他的離開很遺憾，也希望他的家人可以盡快回復平靜的心情。

戲劇「阿榮與阿玉」將於4日起，每週一至週五晚間8時在華視主頻、東森超視33頻道首播，並上架LINE TV、中華電信MOD和Hami Video影劇館Plus、愛奇藝國際版、三立電視等平台。（編輯：張雅淨）1131103