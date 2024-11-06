「與惡2」前導發布 周渝民拍戲崩潰大哭直呼難忘

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（中央社記者王心妤台北6日電）熱門台劇「我們與惡的距離2」今天舉辦前導發布會，導演林君陽率演員周渝民、薛仕凌等人出席。周渝民劇中因意外失去太太和孩子，因此有崩潰大哭與失控打人的戲，讓他很難忘。

「我們與惡的距離2」花了4年創作劇本、1年拍攝後製，去年12月開拍後，今年4月殺青，共有107個場景、動用226名工作人員，拍攝足跡遍布台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等地。

劇中議題涵蓋國家政策、隨機殺人、精神疾病、公共衛生、社會安全、國民法官，預計2025年開播。

林君陽表示，這次製作難度相當於3檔戲劇，是目前拍過最辛苦的戲。編劇呂蒔媛也說：「從第1季的隨機殺人、媒體亂象到喚起社會對精神疾病的重視；第2季想講的4個關鍵字－選擇、修復、理解和接住。」

製作人林昱伶表示，這次製作是超過天花板的難度，但團隊會把戲做好，期待讓觀眾有善與惡的思辨。

周渝民透露，角色在一場意外中失去太太和小孩，有崩潰大哭和失控打人的戲，讓他對這個角色格外難忘。

薛仕凌飾演將被罷免的新科立委，在自我實現和傳統政治中拉扯，他形容角色就像夾心餅乾，不過能跟飾演他媽媽的影后楊貴媚對戲很過癮。

劉子銓飾演隨機殺人犯，犯下不可挽回的悲劇後傷害許多人。他表示，角色只有幾場比較開心的戲，但化妝時就要趕快進入角色情緒中，雖然想跟其他前輩演員聊天，但其實沒什麼機會。

白潤音則飾演加害者家屬，原本幸福的家庭因為一起事件變調，也要面對社會公審，是不同的挑戰。（編輯：張雅淨）1131106