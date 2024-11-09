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讚張鈞𡩋拍手術戲專業 越南影帝連炳發：我手在抖

2024/11/9 19:31（11/9 19:41 更新）
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國際醫療犯罪影集「化外之醫」9日在2024金馬影展舉行世界首映，演員群夏騰宏（左起）、許安植、連炳發、張鈞𡩋、蔡亘晏、楊一展同台亮相。中央社記者洪素津攝 113年11月9日
國際醫療犯罪影集「化外之醫」9日在2024金馬影展舉行世界首映，演員群夏騰宏（左起）、許安植、連炳發、張鈞𡩋、蔡亘晏、楊一展同台亮相。中央社記者洪素津攝 113年11月9日
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（中央社記者洪素津台北9日電）越南影帝連炳發在新作「化外之醫」和張鈞𡩋飆戲，劇中2人需聯手動手術，連炳發大讚張鈞𡩋動手術時超專業，「她手都不會發抖，我是一直在抖」。

醫療犯罪影集「化外之醫」製作人湯昇榮帶著演員群張鈞𡩋、連炳發、楊一展、夏騰宏、許安植、蔡亘晏出席金馬影展活動，湯昇榮透露和主創團隊到越南多次要找男主角，沒想到都沒有屬意人選，在偶然打開越南當地串流平台時意外發現連炳發，馬上到連炳發的粉絲專頁留言，這才促成台越合作。

連炳發也分享看見製作公司留言時很興奮，不過怕遇到詐騙，因此上網先調查製作公司。當場連炳發也講中文說：「我就接受挑戰，想說試試看，這公司是真的，不是假的。」

張鈞𡩋繼戲劇「白色巨塔」後再披白袍，成為神經外科醫生，有沉著冷靜個性的她更被外科醫師欽點，認為她的特點很適合當外科醫師，並稱讚她學習動手術時的手勢，手都不會抖。

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不過劇中張鈞𡩋的角色設定是需要手抖，連炳發則需冷靜接手完成手術。活動中連炳發回想起拍攝情境時笑說：「其實手抖的人是我，張鈞𡩋太厲害了。」

另外，湯昇榮分享劇中有名飾演幫傭的移工來台灣拍戲後就中了大樂透，「他就回去印尼失聯了，後面的戲也就不拍了」。湯昇榮表示，劇中有大量移工元素，有很大的國際觀，希望把此劇推向國際。戲劇「化外之醫」預計明年上檔。（編輯：張雅淨）1131109

連炳發
張鈞甯「化外之醫」再披白袍 外科醫欽點：很適合張鈞𡩋合作越南影帝連炳發 傳授後輩跨國合作技巧
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