張豐豪BL劇收割樂團主唱 戲外猛烈追星是枝裕和

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（中央社記者洪素津台北2日電）演員張豐豪、涂善存合作演出BL劇「彈一場完美戀愛」，劇中張豐豪愛上樂團主唱涂善存，從粉絲變枕邊人。戲外張豐豪偶像是導演是枝裕和，笑說看見是枝裕和時內心竟戀愛般悸動。

張豐豪、涂善存近日接受中央社專訪，2人在「彈一場完美戀愛」演出CP，劇中張豐豪追星涂善存，因緣際會下一起玩音樂，甚至談起戀愛，張豐豪笑說：「就是歌迷美夢成真的感覺，他好像很遙不可及，但我卻跟他在一起了。」

張豐豪也分享戲外偶像同樣遙不可及，「我超級喜歡是枝裕和，除了跨領域還跨海」，張豐豪為追星報名金馬課程，如願以償見到是枝裕和，「那時候心情的悸動就像是在跟涂善存談戀愛」，這讓一旁涂善存笑稱，「我太幸運可以跟是枝裕和擺在一塊」。

涂善存表示，他沒追星，但演藝路上影響最深的是已故演員龍劭華，2人拍戲結緣，「我感受到他對他工作的熱情，我想要像他一樣自在」。涂善存現在決定事情時總想起龍劭華，腦海中會有龍劭華的聲音鼓勵前行。

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「彈一場完美戀愛」日前迎接完結篇，也將在今天辦「彈一場完美戀愛見面會—台北站」，涂善存、張豐豪、演員劉泯廷與泰國男星Jame Kasama Kranjanawattana將和影迷親密互動，也有精彩表演。

「彈一場完美戀愛」衍生推出全新番外篇實境節目「完美CP戀愛NOW」，陸續推出「N海CP」與「瑞卡CP」分組出遊約會Vlog特輯，遊歷台灣夜市與老街，還大舉到泰國拍攝，精彩火花延伸戲外，節目現正於影音平台GagaOOLala播出。（編輯：李明宗）1131102