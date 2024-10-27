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曾沛慈新戲演主婦發明家 曝楊祐寧私下暖心面

2024/10/27 18:06（10/27 18:50 更新）
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喜劇影集「太太太厲害」11月即將迎來首播，演員曾沛慈（後右）、楊祐寧（後左）搭檔飾演夫妻，她也大讚，楊祐寧真的很厲害，演什麼角色都很帥。（八大提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月27日
喜劇影集「太太太厲害」11月即將迎來首播，演員曾沛慈（後右）、楊祐寧（後左）搭檔飾演夫妻，她也大讚，楊祐寧真的很厲害，演什麼角色都很帥。（八大提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月27日
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（中央社記者洪素津台北27日電）演員曾沛慈在喜劇影集「太太太厲害」演主婦兼發明家，和劇中老公楊祐寧互動有趣。她說，2人對戲不須特別培養默契。她透露楊祐寧私下暖心的一面，「拍戲空檔常叫我放輕鬆」。

曾沛慈在劇裡總是一本正經，但一碰到楊祐寧，2人之間的小夫妻互動，看得讓人不由自主發笑。曾沛慈透過新聞稿大讚楊祐寧很暖心，「上戲前我都上緊發條，做好萬全的準備，但其實祐哥就會常叫我放輕鬆。」因此拍戲期間，她常在一旁偷學楊祐寧面對鏡頭和表演的技巧，「他真的很厲害，就是有辦法演什麼角色都很帥。」

曾沛慈表示，喜劇節奏很難抓，「這個角色要演得討喜最難，一不小心就會太多或不夠」。她透露，拍攝現場演出一結束，她就會馬上回頭看導演表情，「讓導演認可我的表演，是另一個我默默給自己的挑戰」。

隋棠、曾沛慈、周采詩主演的台灣首部女性動作影集「太太太厲害」11月3日每週日晚間8時在八大戲劇台首播。（編輯：管中維）1131027

#曾沛慈
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曾沛慈
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