「零日攻擊」東京記者會 高橋一生：值得挑戰作品

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）台灣電視劇「零日攻擊」製作人鄭心媚今天率主要演員在「2024日本東京國際影視展」（2024TIFFCOM）舉辦記者會。參與演出的日星高橋一生以錄影致詞表示，「這是一部值得挑戰的作品」。

「零日攻擊」（Zero Day）是獲得文化部補助製作的電視劇，每集60分鐘，一共10集。內容講述一個虛構的中國攻台故事，包括台海戰爭爆發前台灣的經濟、政治、宗教、媒體、網路等各領域所發生的來自中國的威脅所造成的影響，這是在台灣電視史上首度描寫台海戰爭。

該劇11月殺青，預定2025年上演。今年7月公布17分鐘的前導預告片，引發國際媒體關注。

「零日攻擊」製作人兼編劇統籌鄭心媚今天率領主要演員連俞涵和張洛偍在位於東京的濱松町舉辦記者會。因日本男星高橋一生與女星水川麻美參與該劇演出，日媒關注度高。兩人雖未能出席這場記者會，但以錄影致詞。

高橋表示，此劇雖是講述政治議題，但用娛樂性去表現，讓他感到很有意思，劇本內容耐人尋味，整體是在台灣拍攝，工作人員、演員是台灣人，這也讓他頗感興趣。

高橋表示，「鄭心媚說要傳達的訊息就是和平是最重要的，自己受到這樣的理念鼓舞。」他回顧拍戲過程說：「劇中台語、英語夾雜，非常吃力，是一部值得挑戰的作品。」

鄭心媚在記者會上宣布，已獲哥本哈根民主高峰會邀請預定明年5月去會中播映。她認為這部作品對台灣或對全世界都具有重大意義。

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有關「零日攻擊」在日本上映的計畫，鄭心媚表示，本劇邀請高橋一生、水川麻美參與演出，主要也是希望日本觀眾能和台灣一起關注「紅色滲透」的問題，了解台海戰爭迫在眉睫。目前正在積極接觸日本的平台，希望很快能與日本觀眾見面。

為促進台灣影視開拓日本市場，邁向國際化，台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝這次邀集46家業者組團參與東京國際影視展，將設置「台灣影視館」，並將在31日舉辦「台灣日」及「台灣之夜」活動。（編輯：唐佩君）1131031