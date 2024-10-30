楊貴媚任總製作展嚴肅一面 嚴藝文驚嚇喊：好兇

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（中央社記者洪素津台北30日電）演員楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文主持「老少女奇遇記2」到日本出外景，擔任總製作人的楊貴媚工作展現嚴肅一面，讓嚴藝文直呼：「好兇喔！」鍾欣凌則擔任餵食工作人員的小天使。

實境節目「老少女奇遇記2」今天發布首支幕後花絮影片「少女的好日子」，影片中可看到楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文3人組在日本與受訪者們打成一片，如同家人朋友般玩在一起，充滿童趣的滑草皮，像偶像劇般在雪地裡並肩作戰等畫面。

其中嚴藝文甚至向在日台人介紹自己以前是「寫真女星」，讓受訪者滿頭問號，尷尬又不失禮貌的表情惹得全場工作人員哄堂大笑。

身為總製作的楊貴媚在第2季拍攝中身負重任，鍾欣凌透露，楊貴媚從照顧現場的受訪者、工作人員，到拍攝過程中的細節溝通，再到整個流程的時間掌控，大大小小的事情希望做到最好，不知不覺中表情嚴肅了起來，也讓嚴藝文也直呼：「好兇喔！」

楊貴媚掌握整個拍攝流程，嚴藝文則分享鍾欣凌也很照顧所有人，不只照顧到大家的心情，也照顧到每個工作人員的胃，時不時就化身暖心小天使，投餵食物給現場工作人員。

實境節目「老少女奇遇記2」將鏡頭移至日本，3名老少女將再次相聚，節目將於11月17日起每週日晚間8時在台視、晚間9時在八大戲劇台正式播出。（編輯：龍柏安）1131030