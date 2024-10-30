楊貴媚喜翔「春行」展默契 下戲結伴偷魚成趣事

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（中央社記者王心妤台北30日電）電影「春行」由喜翔跟楊貴媚詮釋一對老夫妻，兩人首度合作拍片但默契十足。因為片中在漁港旁，當地里長招待劇組吃海鮮大餐，楊貴媚有次還跟喜翔一起偷魚並料理，成為趣事。

「春行」今天釋出花絮，喜翔飾演跛腳男人欽福，因為工傷導致失業而收入歸零，需要讓飾演太太的楊貴媚爬長長的樓梯往返市區來回工作。喜翔今天也透過劇組分享，有幕戲是他在爬樓梯時對太太不耐煩，「但其實是走那段樓梯，回頭看到老婆，就會自責。」

楊貴媚說，其實對片中的角色而言，一切都是夫唱婦隨，老夫老妻之間有種不必開口就有的默契，即使2人物質享受不多，仍然感到幸福。

劇組今天也分享，因為場景設定在漁港邊，當地里長從事漁業，都會請劇組吃海鮮大餐，楊貴媚某天冰箱還有漁獲便開玩笑說想吃魚，喜翔笑說：「隔天她叫我偷偷去拿，那拿了之後就做好了給她吃。」沒想到楊貴媚後來吃完還把盤子洗乾淨，並貼上「魚不是喜哥偷的」的紙條，成為拍攝的趣事。

「春行」將於11月22日上映。（編輯：李淑華）1131030