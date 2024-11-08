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Netflix無預警調漲台灣會員月費 漲幅最多18%

2024/11/8 19:50（11/8 20:23 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北8日電）串流影音服務Netflix今天無預警宣布，即日起調漲台灣地區的價格，漲幅約介於7%至18%，將影響「基本」、「標準」和「高級」方案的現有會員，調漲後每月費用將從新台幣290元起跳。

原本Netflix台灣每月訂閱價格為基本方案270元、標準方案330元、高級方案390元，調漲後價格為基本方案290元、標準方案380元、高級方案460元。

Netflix發布聲明表示，「我們提供一系列的價格和方案來滿足用戶的各種需求，隨著我們為會員提供更多的價值與服務，我們不定期會調整費用」。

Netflix強調，將「持續投資精彩的新節目和新電影，證明Netflix仍是值得用戶訂閱的平台」。

Netflix現有會員將根據其個人帳單日期收到費用調整的通知，新註冊的會員將以新的定價為準。

中央社記者詢問是否有亞洲其他市場調漲，Netflix回應，每個國家與地區的定價策略不同，台灣地區的價格調整不會影響其他國家與地區的價格變動。

此外，Netflix日前宣布在iOS系統版本推出全新功能「精彩時刻」，讓用戶可以儲存、重溫並分享最喜愛的影片經典場景與橋段。這項新功能將於未來幾週內在Android系統版本上推出。（編輯：楊凱翔）1131108

#Netflix
#台灣
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