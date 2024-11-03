日劇長假登台灣串流 木村拓哉姐弟戀掀滿滿回憶殺

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（中央社記者洪素津台北3日電）演員山口智子、木村拓哉主演的超夯日劇「長假」近日上架串流，網路掀討論，不少資深影迷備感驚喜，認此劇堪稱日劇經典，且當年參演演員如今一字排開全是大咖，有竹野內豐、松隆子等。

在1996年播出的日劇「長假」由山口智子、木村拓哉主演，劇中山口智子飾演事業不順的模特兒，婚禮當天被未婚夫逃婚不說，畢生積蓄也被捲走，不得不與未婚夫原室友，由木村拓哉飾演的失意鋼琴家同住。

劇中木村拓哉提議把這當作「神賜予的長假」鼓勵了因失婚而沮喪的山口智子，2人在生活中一起面對人生低潮，並逐漸成為彼此不可替代的存在；「長假」更成為山口智子、木村拓哉生涯代表作，連主題曲LA.LA.LA LOVE SONG也創下百萬銷量，紅透半邊天。

日劇「長假」在當年創下超高收視率，吸引不少觀眾在家守候收看，因而產生OL消失街上的社會現象，除山口智子、木村拓外，參演的演員還有稻森泉、竹野內豐、松隆子、廣末涼子等人，這些演員現在也成了一線演員，若現在有如此卡司，更可稱作黃金陣容。

現在木村拓哉依舊活躍於演藝圈，女兒們也繼承衣缽出道當藝人，山口智子則歸心於家庭，結婚後就以拍廣告為主，但2人於22年後在戲劇「BG~身邊警護人~」再續前緣，再度同台演出夫妻，讓不少劇迷相當驚喜；如今2人經典戲劇「長假」再登上串流平台，劇迷有機會再次回味，掀起滿滿回憶殺。

經典戲劇「長假」於friDay影音熱播中。（編輯：陳仁華）1131103