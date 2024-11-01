台泰合作BL劇 張豐豪涂善存用動漫美食做國民外交

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（中央社記者洪素津台北1日電）演員張豐豪、涂善存在BL劇用音樂譜出愛戀，和泰國男星Jame聯手演出，戲外2人用英文和Jame交流，張豐豪靠動漫搭起台泰橋梁，涂善存則用夜市美食擄獲對方。

張豐豪、涂善存在BL劇「彈一場完美戀愛」用音樂融化對彼此的成見，漸漸對對方吐露出真實愛意，劇中張豐豪從粉絲成為枕邊人，涂善存則是當紅樂團主唱，卻因哥哥的離世而墮落，2人在經紀人的促成下用音樂消弭成見，展開一段甜蜜又苦澀的愛戀。

張豐豪、涂善存近日接受「中央社」專訪，提到2人的搭配，張豐豪說，一開始確實花了點時間培養默契及認識對方，一起玩樂器或是一起吃飯，長時間下來自己也相當入戲，「我很怕宣傳之後的空窗期，我可能會覺得很孤單」。

涂善存表示，自己較冷靜的心被對方給溫暖了，「我現在看對方的臉，或者是聞一下空氣中的氛圍，大概就知道他是不是有心事，我們就會互相關心」。

張豐豪、涂善存談愛，劇中的另1個亮點是泰國當紅男星Jame Kasama Kranjanawattana加入演出，泰國BL劇蓬勃發展，這次台泰合作也讓演員們很期待。

劇中Jame和涂善存的經紀人劉泯廷談起跨國愛戀，問起和Jame的相處，涂善存表示，對方一開始很內斂，也害羞不說話，但是難敵夜市美食的魅力，大夥在高雄拍戲時就靠吃美食做國民外交，也打開對方心房。

張豐豪也笑稱對方是冷靜類型，沒想到一聊起動漫侃侃而談，「我們都很愛打電話和動漫，就一起聊咒術迴戰、芙莉蓮。」他認為Jame有反差萌，其實和自己的個性很像，所以很合拍。

劇中張豐豪比較沉著冷靜，戲外他表示，自己的性格也是非常ㄍㄧㄥ的人，無論遇到什麼挫折，選擇自己吸收，「我會ㄍㄧㄥ到回家然後崩潰大哭」，但沒想到自己在涂善存面前會這麼赤裸裸，很感謝可以一起演出。

涂善存說：「他那個ㄍㄧㄥ是看得出來的，他的眼睛會很大，你會覺得他要哭了，他其實很真實。」

張豐豪、涂善存演出CP不免會有一些臉紅心跳的橋段，涂善存說，在親密戲之前會稍微練一下體態，一起伏地挺身、舉啞鈴。

張豐豪、涂善存並不是第1次演出BL劇，張豐豪坦言不怕被定型，面對愛情不管男生、女生，「我一直都覺得愛是流動的」，他相信一個人內心的靈魂很重要，「聊不聊得來，我覺得都是在相處過程中能夠找到答案的東西，所以愛的流動是不會因為性別而受影響。」（編輯：管中維）1131101

涂善存 涂善存為粉絲見面會苦練舞 劉泯廷自製抱枕談戀愛