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華納Max串流11月登台搶市 標準方案月付220元

2024/10/24 15:40
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（中央社記者吳家豪台北24日電）華納兄弟探索集團旗下串流影音服務Max將於11月19日在台灣上線，華納今天公布台灣訂閱方案及定價，標準方案的月訂方案為新台幣220元、年訂方案2190元，高級方案的月訂方案299元、年訂方案2990元，低於競爭對手Netflix和Disney+。

Netflix台灣訂閱方案分為基本、標準、高級，月費為270元、330元、390元。Disney+標準方案費用為每月270元或每年2790元，高級方案為每月320元或每年3280元。

Max標準方案可同時在2部裝置上觀看，提供Full HD影片解析度，支援下載次數30次。高級方案可同時在4部裝置上觀看，提供4K UHD影片解析度與杜比全景聲（Dolby Atmos），支援下載次數高達100次。

Max訂戶可以創建5個獨特的個人檔案，每個個人檔案都可以自訂喜愛的角色作為頭像，根據觀看習慣接收不同的內容推薦。另外可以創建兒童專屬帳戶，透過適齡內容與家長監控功能，打造最適合兒童的串流體驗。

Max匯聚來自HBO、哈利波特、DC宇宙、Discovery、AFN、卡通頻道與HGTV等品牌，可收看包含「權力遊戲」、「龍族前傳」、「六人行」、「最後生還者」等節目。（編輯：林家嫻）1131024

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