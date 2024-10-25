美弒親案改編影集「怪物」受矚 犯案兄弟有望假釋

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）在35年前轟動全美的富二代兄弟弒親案，因近日相關影集和紀錄片推出而再成關注焦點，一名檢察官今天表示，將建議法官對兩人重新量刑，這意味著他們或許有機會獲得假釋。

法新社報導，萊爾．梅南德茲（Lyle Menendez）和艾瑞克．梅南德茲（Erik Menendez）兄弟於1989年在位於加州比佛利山（Beverly Hills）的豪宅家中射殺父母，他們因此被判終身監禁且不得假釋。當年的審判轟動整個美國，並登上全球媒體頭條。

檢方當時主張，這對兄弟是為了盡快繼承1400萬美元遺產，才密謀殺害父親荷塞．梅南德茲（Jose Menendez）與母親凱蒂．梅南德茲（Mary Kitty Menendez）。

然而支持者認為，他們是長期遭到性虐與身體虐待的受害者，並在殘暴父親多年折磨下突然失控。

洛杉磯郡地區檢察官賈斯康（George Gascon）今天告訴記者：「仔細檢視所有論據後…我相信按照法律，重新量刑是適當舉措。我明天將向法院提出這項建議。」

賈斯康表示，他將請法官考慮改判梅南德茲兄弟服刑50年至終身監禁之間的刑期，如此一來，由於他們在犯罪時未滿26歲，兩人將符合假釋資格。他們犯案時分別為19歲和21歲。

賈斯康談到，雖然他無法容忍梅南德茲兄弟犯下的暴力謀殺罪行，但他相信此案具有特殊情況。

他說：「如果你受到虐待，正確做法是報警尋求幫助。但我也理解人們有時會變得絕望。」

賈斯康本月稍早曾公開一封信函，稱這是梅南德茲兄弟遭父親長期性侵的新證據。他告訴記者，自己有檢視新出現事證的道德義務。

這起案件曾引起媒體廣泛關注，隨著串流影音服務Netflix近日推出改編犯罪劇「怪物：梅內德斯弒親兄弟檔」（Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story），以及紀錄片「梅內德斯兄弟：逆倫血案」（The Menendez Brothers）也在串流平台上映，此案再度引發各界矚目。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1131025