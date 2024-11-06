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Netflix在法國疑涉逃稅 與荷蘭辦公室同遭搜索

2024/11/6 17:05
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）司法消息人士表示，法國與荷蘭當局今天搜索美國串流媒體業巨擘Netflix位於巴黎和阿姆斯特丹的辦公室，以初步調查其可能涉及的稅務詐欺。

綜合法新社與路透社報導，消息人士表示，專門的金融調查人員在法國「多個地點」進行搜查，事關Netflix疑似「掩蓋嚴重稅務詐欺與黑帳」，且源於法國金融檢察署（Parquet national financier，PNF）2022年11月啟動的調查。

Netflix負責歐洲、中東與非洲業務的阿姆斯特丹總部，也成為法國與荷蘭當局的搜索目標。

法國金融檢察署為一個特別的金融犯罪檢察單位，專責重大的白領犯罪調查，通常涉及大型跨國公司。

消息人士表示：「法國和荷蘭當局已就這起刑事案件合作了好幾個月。」

Netflix因其2019、2020和2021年的稅務申報問題，而在法國受到調查。

Netflix發言人向路透社表示：「我們正與法國當局合作，Netflix為當地經濟做出重大貢獻；我們在營運的所有國家都遵守稅法與法規。」

法國媒體「字母A」（La Lettre A）曾報導，直至2021年以前，Netflix在法國的業務經由特殊架構，讓所有訂閱者都與一家荷蘭子公司簽約，從而「最大程度減少稅額」。

這使得Netflix在2019與2020年向法國政府繳的稅不到100萬歐元（約新台幣3466萬元），當時它在法國擁有約700萬訂戶。

「字母A」還報導，當局目前正在努力確認Netflix是否持續嘗試非法盡可能少報獲利，以降低應納稅額。

報導指出，Netflix的法國子公司2021和2022年呈報的營業利潤，與美國母公司相比非常低；其中2022年根據呈報的獲利僅須繳稅650萬歐元（約新台幣2億2500萬元）。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1131106

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